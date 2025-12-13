DOLAR
Niğde'de Kadın Kooperatiflerine 'Kadın Emeğinin Vergilendirilmesi' Eğitimi

Niğde'de düzenlenen eğitimde kadın kooperatiflerine vergi yükümlülükleri, gelir-kurumlar vergisi ve vergi muafiyetleri anlatıldı; Özlem Tümer'e teşekkür belgesi verildi.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 11:32
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 11:32
Niğde'de Kadın Kooperatiflerine 'Kadın Emeğinin Vergilendirilmesi' Eğitimi

Niğde'de Kadın Kooperatiflerine 'Kadın Emeğinin Vergilendirilmesi' Eğitimi

Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İş Birliği Protokolü kapsamında eğitim çalışmaları aralıksız sürüyor.

Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan iş planı doğrultusunda, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Özlem Tümer tarafından düzenlenen Kadın Emeğinin Vergilendirilmesi konulu eğitim gerçekleştirildi.

Eğitimin içeriği

Eğitimde, kadın kooperatiflerinin yasal süreçler konusunda bilinçlendirilmesi; kadın emeğinin kayıtlı, sürdürülebilir ve güçlendirilmiş bir yapıya kavuşturulması hedeflendi. Katılımcılara yürütülen üretim süreçlerinin vergi yükümlülükleri, gelir ve kurumlar vergisi mevzuatı çerçevesinde kooperatiflerin sorumlulukları ile vergi muafiyeti uygulamaları hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

Kapanış ve teşekkür

Program sonunda eğitimi veren Doktor Öğretim Üyesi Özlem Tümer'e katkılarından dolayı Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şube Müdürü Aynur Karadan tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

NİĞDE AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN KADIN KOOPERATİFLERİNİN...

NİĞDE AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN KADIN KOOPERATİFLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ KAPSAMINDA, EĞİTİM FAALİYETLERİ ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.

NİĞDE AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN KADIN KOOPERATİFLERİNİN...

