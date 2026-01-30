Eskişehir'de Nüfus ve Vatandaşlık İşlemleri: 460 bin 156 işlem

Odunpazarı İlçe Nüfus Müdürlüğü görevine yeni atanan Şakir Keser, il genelinde geçen yıl boyunca 460 bin 156 vatandaşın işleminin gerçekleştirildiğini belirtti.

İl genelinde hizmet istatistikleri

Keser, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü’nün il genelinde sürdüğü çalışmalarla ilgili bilgi verirken, 2025 yılı boyunca toplam 460 bin 156 kişinin işlem gördüğünü aktardı. Bu dönemde 41 bin 843 pasaport, 68 bin 403 sürücü belgesi, 74 bin 66 kimlik kartı ve 64 bin 51 adres beyanı işlemi yapıldı.

Vatandaşların yüzde 99’u yeni Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını alırken, bu kapsamda 874 bin 137 kişinin yeni kimlik kartını aldığı; yüzde 1 oranında olan 10 bin 855 kişinin ise yeni kimliklerini almadığı bildirildi. Ayrıca yüzde 95 oranında 405 bin 713 kişinin yeni sürücü belgelerini aldığı, yüzde 5 oranındaki 21 bin 747 kişinin ise yeni sürücü belgelerini almadığı kaydedildi.

Odunpazarı'nda İlçe Nüfus Müdürlüğü hizmetleri

Odunpazarı İlçe Nüfus Müdürü Şakir Keser, 2025 yılı içinde ilçede gerçekleştirilen hizmetleri şöyle açıkladı: 26 bin 273 kişiye sürücü belgesi, 31 bin 830 kişiye kimlik kartı, 11 bin 553 kişiye pasaport verildi. Ayrıca 27 bin 296 kişinin adres beyanı, 4 bin 501 kişinin doğum, 4 bin 419 kişinin ölüm, 1 bin 911 kişinin evlenme ve 2 bin 700 kişinin boşanma işlemleri gerçekleştirildi.

Dernek ziyareti ve kültür-sanat vurgusu

Eskişehir Kızılelma Turan Derneği Başkanı Ahmet Hızlan ve Yönetim Kurulu üyelerinin hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğu Keser, ziyaret sırasında dernek temsilcilerinin çalışmaları ve Eskişehir’in kültür-sanatına katkıları hakkında bilgi verdi.

Ahmet Hızlan, derneğin amaçlarını ve faaliyetlerini özetleyerek, "Amacımız, Türk Dünyasına hizmet etmektir. Eskişehir, Türk Dünyası’nın başkentidir." dedi. Hızlan, dernekte Türk töresiyle ilgili konferanslar düzenlediklerini, gençlere ve Türk Dünyasına yönelik projelere ağırlık verdiklerini ve gelecekte Türk Dünyası öğrencilerini kapsayan eğitim ve kültür faaliyetlerine odaklanacaklarını belirtti.

Program sonunda Dernek Başkanı Ahmet Hızlan, Odunpazarı İlçe Nüfus Müdürü Şakir Keser’e plâket takdim etti.

ODUNPAZARI İLÇE NÜFUS MÜDÜRÜ ŞAKİR KESER VE DERNEK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ BİRLİKTE.