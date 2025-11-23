Emre Çalışkan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajında öğretmenliğin "bir ömür" olduğunu vurgulayarak meslektaşlarını kutladı.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 11:12
Çalışkan: "Öğretmenliğe meslek desek de aslında bir ömürdür"

Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında öğretmenliğin önemine ve fedakârlığına vurgu yaptı.

"Öğretmenliği birkaç cümlenin süslü ifadelerinde anlatmak kifayetsizliktir aslında. Çünkü ne söz yeter dolu dolu anlatmaya ne de büyük teşekkürler yeter bu fedakârlığın altından kalkmaya. Öğretmenliğe meslek desek de aslında bir ömürdür. Kalem tutmayı bilmeyen ellerin emanet edildiği, bir harfin kırk yıllık ağırlığının taşındığı, öğrencilerimizin bir evlat gibi büyütüldüğü daimi bir öğrenciliktir. Yaşı ne olursa olsun, 7’den 70’e, bilgi için vatan için hizmet etmektir. Çok sevdiği evladını emanet eden anne-babanın telaşını yüklenmektir. Gönül koymadan, zorluklara aldırmadan çalışmaya devam etmektir. Çünkü öğretmen bilir ki, bugünün çocukları yarının büyükleridir. Öğretmenlikte; sevgiyi sakınmak, bilgiyi saklamak, hoşgörü ve sabırdan ayrılmak yoktur. Kendinden tükenirken öğrencilerinle çoğalmak vardır. Bir insanın, koca bir dünyayı değiştireceğine olan inanç vardır. Bu nedenle her çocuğumuz özel, her insanımız kıymetlidir. Ve tüm öğrencilerimiz, bizim en kıymetli emanetimizdir. Milli Eğitim Bakanlığımızın hayata geçirdiği Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli uygulamalarında da önceliğimiz budur. Köklerden geleceğe kendine güvenen bireyler yetiştirmek ve varlığıyla gurur duymak. Çünkü bizler, insanlık tarihini değiştiren nice büyüklerin evlatlarıyız. Nice kazanılmaz denilen mücadelenin nesilleriyiz. Nice bilgiyi dünyaya hediye edenlerin torunuyuz. Yaratılanı Yaradan’dan ötürü sevmeyi bilen, en küçük çakıl taşından toprağa köklenen fidanına hürmet gösterenleriz. Bu kadim bilgeliği taşıyan milletimiz çok kıymetli ve içinden yetişen öğretmenlerimizin sorumluluğu da çok büyüktür. Türkiye Cumhuriyeti’nin Denizli’den parlayan yıldızları değerli öğretmenlerimiz, 24 Kasım Öğretmenler Günümüz kutlu olsun"

Çalışkan mesajında öğretmenlerin fedakârlığına dikkat çekerek, meslektaşlarının Öğretmenler Günü'nü kutladı.

