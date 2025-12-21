Emre Çay Köyceğiz'de Toparlar Okullarını Ziyaret Etti

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, saha çalışmaları kapsamında Köyceğiz'de bulunan Toparlar İlkokulu ve Toparlar Ortaokulu'nu ziyaret etti. Ziyarette sınıf içi uygulamalar, öğretmen çalışmaları ve öğrenci hazırlık süreçleri yerinde incelendi.

Toparlar İlkokulu'nda inceleme ve değerlendirme

İlk olarak Toparlar İlkokulu'nu ziyaret eden Çay, sınıflarda yürütülen eğitim faaliyetlerini gözlemledi ve öğrencilerle bir araya geldi. Öğretmenlerle yapılan görüşmelerde eğitim-öğretim süreçleri ele alındı; Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesindeki uygulamalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toparlar Ortaokulu'nda LGS hazırlıkları ve rehberlik çalışmaları

Ardından Toparlar Ortaokulu'nu ziyaret eden Çay, okulun eğitim süreçlerini yerinde inceledi. Sınıfları dolaşarak öğrencilerle sohbet eden Çay, LGS hazırlıklarına devam eden 8. sınıf öğrencilerinin hazırlık planlarını ve çalışmalarını dinledi, motivasyonlarını artırmaya yönelik konuşmalar yaptı.

Öğretmenlerle gerçekleştirilen görüşmelerde akademik programlar, rehberlik süreçleri ve öğrenci başarısını desteklemeye yönelik uygulamalar üzerinde duruldu. Ziyaret, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler arasındaki iletişimi güçlendirmeye yönelik bir fırsat olarak değerlendirildi.

