Emre Çay Menteşe'de Direksiyon Eğitimi ve Sınav Alanını Denetledi

Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, hafta sonu mesaisinde Menteşe Motorlu Taşıt Sürücü Kursları (MTSK) Direksiyon Eğitimi ve Sınav Alanını ziyaret ederek sahada incelemelerde bulundu. Ziyarette, sürücü belgesi alma sürecinin kritik aşamalarından biri olan direksiyon sınavlarının işleyişi yerinde gözlemlendi.

Denetlemede öncelik: Güvenlik ve şeffaflık

Ziyaret sırasında sınavların şeffaflık, hakkaniyet ve yüksek güvenlik standartları doğrultusunda yürütülüp yürütülmediği değerlendirildi. Emre Çay, sınav sürecinin sorunsuz işlemesinin önemine dikkat çekti ve uygulamalardaki titizliği vurguladı.

Müdür Çay, alanda görev yapan komisyon üyeleriyle bir araya gelerek yürütülen uygulamalar hakkında detaylı bilgi aldı. Görüşmelerde sınav güvenliği ve işleyişine ilişkin tespitler ele alındı, gerektiğinde iyileştirme yapılması için notlar alındı.

Ziyaretin amacı, sürücü adaylarının sınav süreçlerinin hem güvenli hem adil bir ortamda gerçekleştirilmesini sağlamak olarak açıklandı. Yetkililer, benzer denetimlerin sürdürüleceğini belirtti.

