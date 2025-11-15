Emre Çay Menteşe'de Direksiyon Eğitimi ve Sınav Alanını Denetledi

Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, hafta sonu Menteşe MTSK Direksiyon Eğitimi ve Sınav Alanı’nı ziyaret ederek sınavların güvenlik ve şeffaflığını yerinde denetledi.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 17:46
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 17:46
Emre Çay Menteşe'de Direksiyon Eğitimi ve Sınav Alanını Denetledi

Emre Çay Menteşe'de Direksiyon Eğitimi ve Sınav Alanını Denetledi

Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, hafta sonu mesaisinde Menteşe Motorlu Taşıt Sürücü Kursları (MTSK) Direksiyon Eğitimi ve Sınav Alanını ziyaret ederek sahada incelemelerde bulundu. Ziyarette, sürücü belgesi alma sürecinin kritik aşamalarından biri olan direksiyon sınavlarının işleyişi yerinde gözlemlendi.

Denetlemede öncelik: Güvenlik ve şeffaflık

Ziyaret sırasında sınavların şeffaflık, hakkaniyet ve yüksek güvenlik standartları doğrultusunda yürütülüp yürütülmediği değerlendirildi. Emre Çay, sınav sürecinin sorunsuz işlemesinin önemine dikkat çekti ve uygulamalardaki titizliği vurguladı.

Müdür Çay, alanda görev yapan komisyon üyeleriyle bir araya gelerek yürütülen uygulamalar hakkında detaylı bilgi aldı. Görüşmelerde sınav güvenliği ve işleyişine ilişkin tespitler ele alındı, gerektiğinde iyileştirme yapılması için notlar alındı.

Ziyaretin amacı, sürücü adaylarının sınav süreçlerinin hem güvenli hem adil bir ortamda gerçekleştirilmesini sağlamak olarak açıklandı. Yetkililer, benzer denetimlerin sürdürüleceğini belirtti.

MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ ÇAY, MTSK DİREKSİYON SINAV ALANINDA İNCELEME GERÇEKLEŞTİRDİ

MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ ÇAY, MTSK DİREKSİYON SINAV ALANINDA İNCELEME GERÇEKLEŞTİRDİ

MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ ÇAY, MTSK DİREKSİYON SINAV ALANINDA İNCELEME GERÇEKLEŞTİRDİ

İLGİLİ HABERLER

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emre Çay Menteşe'de Direksiyon Eğitimi ve Sınav Alanını Denetledi
2
Van'da Ara Tatilde Öğrenciler Süphan Gençlik Merkezi'nde Dini Bilgilerle Yarıştı
3
Anadolu Üniversitesi ile AIOA, Akademik İş Birliği İçin MoU İmzaladı
4
AYTO’da Barista Eğitimi Başarıyla Tamamlandı
5
Osmangazi Belediyesi Dijiders Başarılı Öğrencileri Ödüllendirdi
6
TÜBİTAK Destekli 'Yayın Etiği ve Yapay Zeka' Eğitimi Başlıyor
7
Osmangazi Belediyesi Dijiders Başarılı Öğrencileri Eğlenceyle Ödüllendirdi

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı