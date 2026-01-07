Erdem Koleji'nden Türkiye Karate Ligi'nde güçlü mesaj

Erdem Koleji'nden Türkiye Karate Ligi 2. Etap'ta dikkat çeken performans

Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Karate Ligi 2. Etap Müsabakaları, Erdem Koleji sporcularının disiplinli çalışmasının ve güçlü spor vizyonunun somut karşılığını gösterdi. EYBA (Erdemli Yetenek ve Bilgelik Akademisi) çatısı altında yürütülen nitelikli spor eğitimi, kata ve kumite branşlarındaki derecelerle bir kez daha taçlandı.

Dereceler ve 3. Etap vizesi

Mert Tunç, kata alanında sergilediği yüksek teknik düzeyle Türkiye Karate Ligi 2. Etap müsabakalarında Türkiye 1.'si oldu. 1. ve 2. etap toplam puanlamasında ise Türkiye 2.'liğini elde ederek 3. Etap Türkiye Karate Ligi müsabakalarına katılma hakkı kazandı.

Rüzgar Bekir Akyüz, 2. Etap müsabakalarında kumite alanında Türkiye 1.'si, kata alanında ise Türkiye 2.'si olarak önemli bir başarıya imza attı. Etaplar toplamında Türkiye 2.'si olan sporcu, istikrarlı performansıyla 3. Etap vizesi aldı.

Muhammed Deniz Akyüz, 2. Etap müsabakalarında kumite alanında Türkiye 2.'si olurken, 1. ve 2. etap toplam sonuçlarına göre Türkiye 8.'liğini elde ederek üst sıralardaki yerini sağlamlaştırdı ve 3. Etap müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Damla Nur Doğan, 2. Etap müsabakalarında kumite alanında Türkiye 2.'si olarak kürsüye çıktı. Etaplar toplamında Türkiye 16.'sı olan sporcu da 3. Etap Türkiye Karate Ligi müsabakalarına katılma hakkı elde etti.

Kurumsal yaklaşım ve gelecek hedefi

Erdem Koleji Genel Müdürü Mehmet Örfi Sönmez, elde edilen başarılar sonrası şu değerlendirmeyi yaptı: Bu dereceler sadece madalya ya da sıralama değil; planlı emeğin, sabrın ve doğru yönlendirmenin doğal sonucudur. Biz sporu bir vitrin unsuru olarak değil, öğrencilerimizin kendilerini tanıdıkları, sınırlarını zorladıkları bir gelişim alanı olarak görüyoruz. EYBA ile hedefimiz, yeteneği olan öğrencisi için kısa vadeli başarılar üretmek değil; uzun soluklu, karakterli ve sürdürülebilir sporcular yetiştirmek. Bugün Türkiye Karate Ligi’nde alınan sonuçlar, bu yaklaşımın sahadaki karşılığıdır.

Türkiye genelinde elde edilen bu dereceler, Erdem Koleji’nin sporda kaliteyi merkeze alan yaklaşımını, güçlü altyapısını ve kurumsal prestijini yeniden gözler önüne serdi. Erdem Koleji sporcuları, 3. Etap Türkiye Karate Ligi müsabakalarında da aynı kararlılık ve özgüvenle mücadele etmeye hazırlanıyor.

