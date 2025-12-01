Erdemli’de Dilimizin Zenginlikleri söyleşisi — Osman Mert öğrencilerle buluştu

Erdemli’de TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, 'Dilimizin Zenginlikleri' söyleşisinde lise öğrencileriyle buluştu; etkinlik Türkçenin doğru kullanımı ve kültürel değerlere vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 12:28
Erdemli’de Dilimizin Zenginlikleri söyleşisi — Osman Mert öğrencilerle buluştu

Erdemli’de 'Dilimizin Zenginlikleri' buluşması

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, 'Türkçeyi Doğru Kullanmak Neden Önemlidir?' başlıklı söyleşi kapsamında Erdemli’de lise öğrencileriyle bir araya geldi. Programa İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci ve Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara da katıldı.

Söyleşi ve proje hedefleri

Etkinlik, Dilimizin Zenginlikleri Projesi çerçevesinde ve Erdemli Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlendi. Programda, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' vizyonunun dil bilinci ve kültürel değerleri öne alan yaklaşımı vurgulandı. Söyleşinin amacı, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma becerilerini geliştirmeye katkı sunmaktı.

Sergi, dinletiler ve vurgular

Etkinlik kapsamında Türkçenin estetik yönünü yansıtan bir sergi açıldı; kaligrafi teknikleriyle hazırlanmış atasözleri teşhir edildi ve türkü ile şiir dinletileri programa renk kattı. Etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, dilin millet olmanın temel unsuru olduğuna dikkat çekerek şöyle dedi: "Bir milletin hafızası da hayali de geleceği de diliyle yaşar, diliyle var olur." Özdemirci, öğrencilerin milli ve manevi değerlere bağlı, diline hakim bireyler olarak yetiştirilmesinin önemini vurguladı.

Prof. Dr. Osman Mert ise söyleşide Türkçenin düşünce dünyasını şekillendiren temel unsur olduğuna değinerek, öğrencilere doğru ve nitelikli dil kullanımı konusunda önemli mesajlar verdi.

TÜRK DİL KURUMU (TDK) BAŞKANI PROF. DR. OSMAN MERT, 'TÜRKÇEYİ DOĞRU KULLANMAK NEDEN ÖNEMLİDİR?'...

TÜRK DİL KURUMU (TDK) BAŞKANI PROF. DR. OSMAN MERT, 'TÜRKÇEYİ DOĞRU KULLANMAK NEDEN ÖNEMLİDİR?' BAŞLIKLI SÖYLEŞİ KAPSAMINDA ERDEMLİ’DE LİSE ÖĞRENCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.

TÜRK DİL KURUMU (TDK) BAŞKANI PROF. DR. OSMAN MERT, 'TÜRKÇEYİ DOĞRU KULLANMAK NEDEN ÖNEMLİDİR?'...

İLGİLİ HABERLER

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
OMÜ Siyaset Bilimi Topluluğu Ankara’da TBMM ve Bakanlık Ziyaretleri Gerçekleştirdi
2
Bursa'da Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Konferansı Öğretmenlerin Yoğun İlgisini Topladı
3
Erdemli’de Dilimizin Zenginlikleri söyleşisi — Osman Mert öğrencilerle buluştu
4
ATASEM'de 'Glütensiz Mutfak Eğitimi' Çölyaklılara Uygulamalı Destek
5
Sarıgöl Müdürü Cezmi Yıldırak Kızılçukur Ortaokulunu Ziyaret Etti
6
Eskişehir'de 'Sait Faik Abasıyanık' Paneli — Anadolu Mektebi Yazar Okumaları
7
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde İşaret Dili Kursu

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL