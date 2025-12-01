Erdemli’de Dilimizin Zenginlikleri söyleşisi — Osman Mert öğrencilerle buluştu

Erdemli’de 'Dilimizin Zenginlikleri' buluşması

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, 'Türkçeyi Doğru Kullanmak Neden Önemlidir?' başlıklı söyleşi kapsamında Erdemli’de lise öğrencileriyle bir araya geldi. Programa İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci ve Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara da katıldı.

Söyleşi ve proje hedefleri

Etkinlik, Dilimizin Zenginlikleri Projesi çerçevesinde ve Erdemli Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlendi. Programda, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' vizyonunun dil bilinci ve kültürel değerleri öne alan yaklaşımı vurgulandı. Söyleşinin amacı, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma becerilerini geliştirmeye katkı sunmaktı.

Sergi, dinletiler ve vurgular

Etkinlik kapsamında Türkçenin estetik yönünü yansıtan bir sergi açıldı; kaligrafi teknikleriyle hazırlanmış atasözleri teşhir edildi ve türkü ile şiir dinletileri programa renk kattı. Etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, dilin millet olmanın temel unsuru olduğuna dikkat çekerek şöyle dedi: "Bir milletin hafızası da hayali de geleceği de diliyle yaşar, diliyle var olur." Özdemirci, öğrencilerin milli ve manevi değerlere bağlı, diline hakim bireyler olarak yetiştirilmesinin önemini vurguladı.

Prof. Dr. Osman Mert ise söyleşide Türkçenin düşünce dünyasını şekillendiren temel unsur olduğuna değinerek, öğrencilere doğru ve nitelikli dil kullanımı konusunda önemli mesajlar verdi.

