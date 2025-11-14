Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kemaliye'de kalite süreçlerini değerlendirdi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kalite Güvencesi Sistemi çalışmaları kapsamında, Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu ile Kemaliye Hacı Ali Akın Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda uygulanan akademik, idari personel ve öğrencilere yönelik memnuniyet anketlerinin sonuçları düzenlenen toplantıda ele alındı.

Toplantıya kimler katıldı

Kalite Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen toplantıya; Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Genel Sekreter Doç. Dr. M. Cihat Özgenel, Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Samet Altınbilek, Kalite Koordinatörlüğü üyeleri, akademik ve idari personel ile öğrenci temsilcileri katıldı.

Anket bulguları ve iyileştirme çalışmaları

Toplantıda üniversitenin kalite güvence sistemi, yürütülen faaliyetler ve anket bulguları değerlendirilerek mevcut durum üzerine kapsamlı bir tespit yapıldı. Anket sonuçlarına dayanılarak yürütülen iyileştirme çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verildi ve öncelikli alanlar belirlendi.

Rektörün değerlendirmesi

Rektör Prof. Dr. Akın Levent, sunumun ardından katılımcıların görüş ve önerilerini dinledi. Memnuniyet anketlerinin paydaşların beklenti ve taleplerini anlamada önemli bir araç olduğuna dikkat çeken Rektör Levent, önceki döneme kıyasla hem katılım oranının hem de memnuniyet seviyesinin arttığından duyduğu memnuniyeti ifade ederek tüm katılımcılara teşekkür etti.

KEMALİYE’DE ÜNİVERSİTE KALİTE SÜREÇLERİ MASAYA YATIRILDI