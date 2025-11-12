Erzincan'da 60 Kişilik Fatma Aksu Yatılı Kız Kur’an Kursu Açıldı

Erzincan'da hayırsever Aksu ailesinin desteğiyle 60 kişilik Fatma Aksu Yatılı Kız Kur’an Kursu açıldı; Vali Hamza Aydoğdu açılışa katıldı ve önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 08:16
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 08:16
Erzincan'da 60 Kişilik Fatma Aksu Yatılı Kız Kur’an Kursu Açıldı

Fatma Aksu Yatılı Kız Kur’an Kursu Erzincan’da Hizmete Girdi

Hayırsever Aksu ailesinin katkısıyla 60 kişilik eğitim ve yetiştirme merkezi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, hayırsever Aksu ailesi tarafından yaptırılan Fatma Aksu Yatılı Kız Kur’an Kursunun açılış törenine katıldı. Tören, Erzincan İl Müftülüğü koordinesinde gerçekleştirildi; il protokolü, hayırsever aile ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu.

Törende konuşan Vali Aydoğdu, çocukların kişilik ve karakter oluşumlarının erken yaşta şekillendiğini vurguladı ve şunları söyledi: "Çocuklarımız artık bizlerin sözlerine değil, hâl ve hareketlerimize bakıyor. Evde, sokakta, okulda, Kur’an kursunda, iş yerinde. Yani hayatın her alanında onlara örnek olmalıyız. Millî ve manevi değerlerimizi doğru bir metodolojiyle öğretirsek o fıtrat hiçbir zaman kaybolmayacaktır."

Vali Aydoğdu ayrıca, çocukların en iyi şekilde yetişmeleri için dilini, dinini, vatanını, bayrağını, kültürünü ve tarihini bilen nesiller oluşturmanın önemine dikkat çekti.

Yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Aydoğdu, kurumun eğitim ve sosyal donanımına da değindi. 60 kişi kapasiteli kurs bünyesinde akıllı tahtalı hazırlık sınıfı, hafızlık sınıfı, Kur’an’ı anlama sınıfı, konferans salonu, spor odası, bilgisayar odası, yemekhane ve mescit yer alıyor.

Vali Hamza Aydoğdu, konuşmasının ardından protokol üyeleriyle birlikte açılış kurdelesini kesti, binayı gezdi ve yetkililerden kursun işleyişi hakkında bilgi aldı.

FATMA AKSU YATILI KIZ KUR'AN KURSU AÇILDI

FATMA AKSU YATILI KIZ KUR'AN KURSU AÇILDI

FATMA AKSU YATILI KIZ KUR'AN KURSU AÇILDI

İLGİLİ HABERLER

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Ekonomi Üniversitesi 'Sağlıklı Kampüs' ile QS ImpACT 2025 Finalinde
2
Erzincan'da 60 Kişilik Fatma Aksu Yatılı Kız Kur’an Kursu Açıldı
3
SUBÜ ve Noakhali Üniversitesi Erasmus+ kapsamında iş birliğini görüştü
4
Bartın Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu Kuruldu: BARÜ'den İstihdama Yönelik Adım
5
Manisa'da Okul Bahçesine 60 Zeytin Fidanı Dikildi
6
Alanya Üniversitesi'nde Erasmus+ ile Daha Yeşil Bir Gelecek: International Week 10-14 Kasım
7
BUÜ ve FEV Türkiye Stratejik İş Birliği Protokolü İmzaladı

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

İBB Burs Sonuçları 2025: Genç Üniversiteli Desteği Ne Zaman Açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Kura Tarihi: 12 Kasım 2025 — İŞKUR Canlı Yayın ve Sonuçlar

TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi