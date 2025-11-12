Erzincan'da 60 Kişilik Fatma Aksu Yatılı Kız Kur’an Kursu Açıldı

Fatma Aksu Yatılı Kız Kur’an Kursu Erzincan’da Hizmete Girdi

Hayırsever Aksu ailesinin katkısıyla 60 kişilik eğitim ve yetiştirme merkezi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, hayırsever Aksu ailesi tarafından yaptırılan Fatma Aksu Yatılı Kız Kur’an Kursunun açılış törenine katıldı. Tören, Erzincan İl Müftülüğü koordinesinde gerçekleştirildi; il protokolü, hayırsever aile ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu.

Törende konuşan Vali Aydoğdu, çocukların kişilik ve karakter oluşumlarının erken yaşta şekillendiğini vurguladı ve şunları söyledi: "Çocuklarımız artık bizlerin sözlerine değil, hâl ve hareketlerimize bakıyor. Evde, sokakta, okulda, Kur’an kursunda, iş yerinde. Yani hayatın her alanında onlara örnek olmalıyız. Millî ve manevi değerlerimizi doğru bir metodolojiyle öğretirsek o fıtrat hiçbir zaman kaybolmayacaktır."

Vali Aydoğdu ayrıca, çocukların en iyi şekilde yetişmeleri için dilini, dinini, vatanını, bayrağını, kültürünü ve tarihini bilen nesiller oluşturmanın önemine dikkat çekti.

Yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Aydoğdu, kurumun eğitim ve sosyal donanımına da değindi. 60 kişi kapasiteli kurs bünyesinde akıllı tahtalı hazırlık sınıfı, hafızlık sınıfı, Kur’an’ı anlama sınıfı, konferans salonu, spor odası, bilgisayar odası, yemekhane ve mescit yer alıyor.

Vali Hamza Aydoğdu, konuşmasının ardından protokol üyeleriyle birlikte açılış kurdelesini kesti, binayı gezdi ve yetkililerden kursun işleyişi hakkında bilgi aldı.

