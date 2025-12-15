DOLAR
Kilis'te Miniklere Trafik Bilinci: Mobil Trafik Tırı Eğitimi

Kilis'te Cumhuriyet Meydanı'ndaki Mobil Trafik tırında polisler, minik öğrencilere teori ve uygulamalı trafik eğitimi vererek trafik bilinci oluşturdu.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 16:22
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 16:35
Kilis'te minik öğrenciler, trafik kurallarını hem teorik hem de pratik öğrenme fırsatı buldu. Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlandırılan Mobil Trafik tırında çocuklara polis ekiplerince hem teorik eğitim hem de uygulamalı eğitim verildi.

Eğitimin Amacı

Etkinlikte çocuklara trafik bilinci kazandırılması hedeflendi. Uygulamalar ve bilgilendirmelerle miniklerin trafik kurallarını erken yaşta benimsemeleri amaçlandı.

Miniklerden Mesajlar

Etkinliğe katılan 2. sınıf öğrencisi Mehmet Yiğit Özcan, "Hem eğleniyoruz hem de trafik kurallarını öğreniyoruz. Trafik kurallarına uyalım" dedi.

Elif Göktaş ise, "Burada kırmızı ışıkta durmayı öğrendik. Emniyet kemerlerimizi mutlaka takalım ve trafik kurallarına uyalım" diye konuştu.

