Lise Öğrencileri ADÜ Kampüsünü Gezdi: Fakülteler ve Kütüphane Tanıtıldı

Lise Öğrencileri ADÜ Kampüsünü Gezdi

Adnan Menderes Üniversitesi, yükseköğretime geçiş sınavları öncesi düzenlenen kampüs tanıtım etkinliklerinin son konuklarını ağırladı. Söke Cafer Efe Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Kuşadası Makbule Hasan Uçar Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, üniversite yaşamını yakından tanıma fırsatı buldu.

Gezilen Birimler ve Tanıtımlar

Öğrencilere kampüs turunda Eğitim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Recep Tayyip Erdoğan Engelli Dostu Kütüphanesi ve Atatürk Kongre Merkezi tanıtıldı. Ziyaret sırasında fakülte temsilcileri, bölümlerin akademik yapısı ile teknik ve fiziksel imkânlarını detaylı şekilde aktardı.

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü personelinin yönlendirmesiyle gerçekleşen gezide, öğrenciler fakülte ve üniversite hayatının yanı sıra kampüste sunulan sosyal faaliyetler ve sağlanan imkanlar hakkında bilgi aldı.

Araştırma Merkezleri ve Öğrencilerin İzlenimleri

İlgili bölümlerin araştırma merkezlerinde yapılan teknik gezilerle öğrenciler, bölümlerin uygulamalı çalışma ortamlarını görme imkânı buldu. Gezinin sonunda, lise öğrencileri ADÜ'nün fiziki ve akademik olanakları hakkında fikir sahibi olduklarını belirterek Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ni tercih listelerine alacaklarını ifade etti.

