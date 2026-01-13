Erzincan'da Kar Etkisi: Çayırlı ve Kemah'da Eğitime 13 Ocak'ta Ara

Erzincan'da Çayırlı ve Kemah'ta eğitime kar tatili

13 Ocak Salı günü ilçelerde eğitim durduruldu

Erzincan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Çayırlı ve Kemah ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

Alınan karara göre, 13 Ocak Salı günü Çayırlı ilçesinde taşımalı eğitime ara verilirken, Kemah ilçesinde tüm okullarda eğitim bir gün süreyle durduruldu.

Çayırlı Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma riskinin bu kararın gerekçesi olduğu belirtilirken, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Kemah Kaymakamlığı da benzer gerekçelerle ilçede eğitime ara verildiğini açıkladı.

