Erzincan'da Kar Etkisi: Çayırlı ve Kemah'da Eğitime 13 Ocak'ta Ara

Erzincan'da yoğun kar ve buzlanma nedeniyle Çayırlı'da taşımalı eğitim, Kemah'ta tüm okullarda 13 Ocak Salı bir gün ara verildi; Çayırlı'da hamile ve engelli kamu personeli idari izinli sayılacak.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 08:27
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 08:27
Erzincan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Çayırlı ve Kemah ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

Alınan karara göre, 13 Ocak Salı günü Çayırlı ilçesinde taşımalı eğitime ara verilirken, Kemah ilçesinde tüm okullarda eğitim bir gün süreyle durduruldu.

Çayırlı Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma riskinin bu kararın gerekçesi olduğu belirtilirken, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Kemah Kaymakamlığı da benzer gerekçelerle ilçede eğitime ara verildiğini açıkladı.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları