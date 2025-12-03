Erzincan İl Müftülüğü'nden Dünya Engelliler Günü Programı

Erzincan İl Müftülüğü, Gülabibey Diyanet Gençlik Merkezi'nde Dünya Engelliler Günü'nde Şehit Ahmet Aytekin Özel Eğitim öğrencileriyle buluştu; erişilebilir din hizmetleri ve farkındalık vurgulandı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 20:18
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 20:18
Gülabibey Diyanet Gençlik Merkezi'nde anlamlı buluşma

Erzincan İl Müftülüğü, Dünya Engelliler Günü kapsamında Gülabibey Diyanet Gençlik Merkezi'nde özel bir program gerçekleştirdi. Programda İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, Şehit Ahmet Aytekin Özel Eğitim öğrencileriyle bir araya geldi.

Görüşme ve vurgular

Buluşmada engelli bireylerin toplumdaki yerinin güçlendirilmesi, karşılaştıkları zorlukların azaltılması ve manevi destek çalışmalarının artırılması üzerinde duruldu. Katılımcılar arasında samimi bir sohbet gerçekleşti ve ihtiyaçların giderilmesine yönelik yaklaşımlar ele alındı.

İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, din hizmetlerinin herkes için erişilebilir olması gerektiğini vurgulayarak engelli bireylere yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Programa katılanlar etkinlikten memnuniyetlerini dile getirirken, günün anlam ve önemine uygun farkındalık mesajları paylaşıldı.

Etkinliğe ayrıca İl Müftü Yardımcısı Medet Şahin ile Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bazı öğretmenler de katıldı.

