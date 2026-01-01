DOLAR
Erzincan Valisi Aydoğdu, Hayrettin Paşa İlkokulu'nu Ziyaret Etti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Hayrettin Paşa İlkokulu'nu ziyaret ederek öğretmenlerin özverili çalışmalarına teşekkür etti ve başarılar diledi.

Ziyaret ve Teşekkür Mesajı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın ve İl Millî Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ile birlikte Hayrettin Paşa İlkokulu'nu ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında okul idarecileri ve öğretmenlerle bir araya gelen Vali Aydoğdu, eğitim çalışanlarıyla bir süre sohbet etti ve onların görüşlerini dinledi.

Geleceğin teminatı çocukların en iyi şekilde yetişmesi için büyük bir özveriyle görev yapan öğretmenlerin emeklerine teşekkür eden Vali Aydoğdu, eğitim camiasına çalışmalarında başarılar diledi.

