Erzurum'da Ticari Taşıtlarda Kış Lastiği Zorunluluğu Başladı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, şehirlerarası yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan ticari taşıtlarda kış lastiği uygulamasının başladığını duyurdu. Erzurum’un kışı, kış lastiği ister sloganıyla yapılan paylaşımda sürücüler uyarıldı.

Uygulamanın kapsamı ve süresi

Kural ticari araçlar için zorunlu olup, özel araçlarda ise can ve mal güvenliği açısından hayati olarak değerlendiriliyor. Zorunluluk, 15 Kasım 2025 - 15 Nisan 2026 tarihleri arasında uygulanacak ve ticari araçlar için 15 Nisan 2026 tarihine kadar sürecek 5 aylık dönemi kapsıyor.

Denetimler ve cezai yaptırım

Yapılan denetimlerde kış lastiği kullanması zorunlu olduğu halde kullanmayan firmalara, bu yıl için 5 bin 856 lira idari para cezası uygulanacağı bildirildi. Erzurum Emniyet Müdürlüğü sürücüleri tedbirli olmaya çağırdı.

