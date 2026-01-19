Doç. Dr. Hamdi Karakaş'tan sömestir uyarısı: 'Tatilde dengeli bir yol izlenmeli'

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Hamdi Karakaş, sömestir tatiline ilişkin öğrenci, veli ve öğretmenlere yönelik önemli uyarılarda bulundu. Karakaş, yoğun geçen eğitim-öğretim döneminin ardından sömestir tatilinin eğitim takviminde yalnızca bir ara olmadığını, akademik ve psikolojik açıdan bir 'yenilenme eşiği' olarak görülmesi gerektiğini vurguladı.

Öğrencilere öneriler

Karakaş, tatilin öğrenmeden tamamen kopmak anlamına gelmediğini belirterek, zihinsel olarak pasif kalmanın ikinci döneme uyum sürecini zorlaştırabileceğine dikkat çekti. Tatilde denge kavramının önemine işaret ederek, merak duygusunun canlı tutulmasını önerdi.

Uzman, ekran başında uzun süre vakit geçirmek yerine fiziksel aktiviteler, sanatsal uğraşlar ve kitap okuma gibi etkinliklerin zihinsel yenilenmeye katkı sağlayacağını söyledi. Konu eksikliklerinin ise bir görev baskısı oluşturmadan, günün kısa zaman dilimlerine yayılarak 'tazeleme' şeklinde ele alınmasının daha verimli olacağını belirtti.

Velilere ve öğretmenlere çağrı

Karakaş, sömestir tatilinin çocuklarla kurulan sosyo-duygusal bağları güçlendirmek için önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı. Birlikte geçirilen zamanın süresinden çok niteliğinin önemli olduğunu söyleyerek, kutu oyunları, sohbetler ve birlikte izlenen filmler gibi etkinliklerin aile içi iletişimi destekleyeceğini ifade etti.

Ayrıca ev içinde verilen sorumlulukların çocukların aidiyet duygusunu artıracağını belirten Karakaş, karnelerin çocuğun kişiliğini değil yalnızca bir dönemin akademik çıktısını yansıttığını hatırlattı. Tatilin bir ödül ya da ceza aracı hâline getirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Uzmanın kapanış mesajı

Doç. Dr. Hamdi Karakaş, tatilin bir boşluk olarak görülmemesi gerektiğini, bunun yerine yeni döneme daha güçlü başlamak için stratejik bir duraklama ve yenilenme süreci olduğunun altını çizdi ve tüm öğrenci, veli ve öğretmenlere sağlıklı, huzurlu ve verimli bir ara tatil diledi.

