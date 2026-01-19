MEDEK Akreditasyonu: Balıkesir Üniversitesi'nde 9 Programa Resmi Onay

Mesleki eğitimin kalitesi bağımsız değerlendirmeyle tescillendi

Balıkesir Üniversitesi, mesleki eğitimde kalite güvencesini güçlendiren akreditasyon sürecini belge takdimiyle taçlandırdı. Mesleki Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MEDEK) tarafından yürütülen değerlendirmeler sonucunda akreditasyon almaya hak kazanan programların belgeleri düzenlenen törende ilgili birimlere teslim edildi.

Törene Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu ile akreditasyon sürecinde yer alan meslek yüksekokullarının temsilcileri katıldı. Belgeler, MEDEK adına Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar tarafından takdim edildi.

Süreç kapsamında Balıkesir MYO, Altınoluk MYO, Bigadiç MYO, Havran MYO ve İvrindi Sağlık Hizmetleri MYO bünyesinde toplam 9 program akreditasyon almaya hak kazandı. Bu sonuçla, BAÜN bünyesindeki meslek yüksekokulu düzeyinde yürütülen eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliği, bağımsız bir değerlendirme kuruluşu tarafından resmen belgelendi.

Törende değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Yücel Oğurlu, akreditasyon belgelerinin yalnızca birer belge olmanın ötesinde Balıkesir Üniversitesi’nde kurumsallaşan kalite anlayışının somut bir göstergesi olduğunu vurguladı. Sürece katkı sunan tüm akademik ve idari personele teşekkür eden Rektör Oğurlu, üniversitenin kalite odaklı gelişim yaklaşımının kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

