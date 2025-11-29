Eskişehir'de Dijital Farkındalık ve Siber Güvenlik Eğitimi
Eğitimi düzenleyenler ve katılımcılar
Eskişehir İl Milli Eğitim Yeğitek Şubesi ve Eskişehir Fatih Fen Lisesi iş birliğiyle düzenlenen eğitim, 9’uncu ve 10’uncu sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirildi.
Eğitim programı
Program, GençTek Bilişim Ekosistemi tanıtımıyla başladı. Ardından CISCO Networking Academy Eğitmen Eğiticisi & Siber Güvenlik Eğitmeni Mustafa Algül tarafından temel siber güvenlik farkındalığı eğitimi sunuldu.
Eğitimde, etkileşimli soru-cevap bölümlerinde öğrencilere güçlü parola oluşturma, orijinal yazılım kullanımı, sosyal medya güvenliği, siber saldırı türleri ve sosyal mühendislik yöntemleri gibi kritik konularda bilgi aktarıldı.
Hedef
Programın hedefi, öğrencilerin dijital ortamlarda karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlenmesini sağlamak ve temel siber güvenlik alışkanlıkları kazandırmaktı.
