Eskişehir'de Dijital Farkındalık ve Siber Güvenlik Eğitimi

Eskişehir İl Milli Eğitim Yeğitek Şubesi ve Fatih Fen Lisesi iş birliğiyle 9. ve 10. sınıf öğrencilerine dijital farkındalık ve siber güvenlik eğitimi verildi.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 16:50
Eğitimi düzenleyenler ve katılımcılar

Eskişehir İl Milli Eğitim Yeğitek Şubesi ve Eskişehir Fatih Fen Lisesi iş birliğiyle düzenlenen eğitim, 9’uncu ve 10’uncu sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirildi.

Eğitim programı

Program, GençTek Bilişim Ekosistemi tanıtımıyla başladı. Ardından CISCO Networking Academy Eğitmen Eğiticisi & Siber Güvenlik Eğitmeni Mustafa Algül tarafından temel siber güvenlik farkındalığı eğitimi sunuldu.

Eğitimde, etkileşimli soru-cevap bölümlerinde öğrencilere güçlü parola oluşturma, orijinal yazılım kullanımı, sosyal medya güvenliği, siber saldırı türleri ve sosyal mühendislik yöntemleri gibi kritik konularda bilgi aktarıldı.

Hedef

Programın hedefi, öğrencilerin dijital ortamlarda karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlenmesini sağlamak ve temel siber güvenlik alışkanlıkları kazandırmaktı.

