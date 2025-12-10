DOLAR
Düzce'de Kapsayıcı Sergi: Şehit Cihan Aksarı Ortaokulu

Düzce Merkez Şehit Cihan Aksarı Ortaokulu'nda kaynaştırma ve örgün eğitim öğrencilerinin karma resim sergisi yoğun ilgi gördü; atölye etkinliklerine aileler ve yetkililer katıldı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 12:44
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 12:44
Karma Resim Sergisi Büyük Beğeni Topladı

Düzce Merkez Şehit Cihan Aksarı Ortaokulu'nda düzenlenen karma resim sergisi, kaynaştırma sınıflarındaki özel öğrenciler ile örgün eğitim gören öğrencilerin ortak çalışmalarını gözler önüne serdi. Eserler okul binasında ziyaretçilerin beğenisine sunuldu ve büyük ilgi topladı.

Sergi, kapsayıcı eğitim anlayışını güçlendirmeyi amaçlayan bir etkinlik olarak planlandı. Özel eğitim, kaynaştırma ve normal gelişim gösteren öğrencilerin birlikte hazırladığı eserler, okul ve ailelerle birlikte toplumsal farkındalığı artırdı.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Osman Demir ve İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer de katılarak öğrencilerin çalışmalarını inceledi; öğretmen ve velilerle bir araya geldi.

Atölye Etkinlikleriyle Birlik Mesajı

Serginin ardından öğrenciler, öğretmenler ve velilerin birlikte katıldığı atölye etkinlikleri gerçekleştirildi. Bu çalışmalar, kapsayıcı eğitim kültürünü güçlendirmeyi ve ortak üretim bilincini pekiştirmeyi hedefledi. Vali Yardımcısı Osman Demir ve Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, emeği geçen okul yöneticilerine, öğretmenlere, öğrencilere ve velilere teşekkür etti.

