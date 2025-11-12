Eskişehir'de Mesleki Eğitimde Yeni Adımlar: Özel MTAL Müdürleri Toplandı

Eskişehir'de özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinin müdürleri, aylık değerlendirme toplantısı için bir araya geldi.

Toplantı Detayları

Toplantı, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın başkanlığında gerçekleştirildi. Resmi ve özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinin okul müdürleri toplantıya katılım sağladı.

Toplantıda mesleki ve teknik eğitimin niteliğini artırmak, sektörle daha etkili iş birlikleri kurmak ve eğitim süreçlerini daha verimli hâle getirmek amacıyla kapsamlı görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

