Eskişehir'de Yurt Personeline Uygulamalı Yangın Eğitimi

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimde, öğrenci yurdu personelinin acil durum ve yangın güvenliği konusundaki hazırlığı güçlendirildi.

Eskişehir öğrenci yurdunda görev yapan tüm personele yönelik olarak itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürme eğitimi verildi.

Eğitim içeriği

Programda verilen teorik eğitimte katılımcılara yangın söndürme teknikleri, güvenlik protokolleri ve acil durum iletişim yöntemleri aktarıldı. Ayrıca yangın tüplerinin doğru ve güvenli kullanımı üzerine bilgiler paylaşıldı.

Tatbikat ve uygulama

Teorik eğitimin ardından uygulamalı tatbikatlar yapıldı. Tatbikatlarda personelin yangın tüplerini doğru ve etkin şekilde kullanması ile acil durumlarda tahliye prosedürlerini uygulaması üzerinde duruldu.

Gerçekleştirilen etkinlik, personelin olay anındaki müdahale kapasitesini artırmayı ve öğrenci güvenliğini güçlendirmeyi hedefledi.

