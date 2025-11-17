Faruk Çelik Mudanya Üniversitesi'nde Gençlerle Buluştu

Faruk Çelik, Mudanya Üniversitesi'nin 'Tecrübe Konuşuyor' Etkinliğinde Öğrencilerle Buluştu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Devlet, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, AK Parti Grup Başkanvekilliği, Bursa ve Şanlıurfa milletvekilliği yapan, mevcut Artvin Milletvekili Faruk Çelik, siyaset ve kamu yöneticiliğinde edindiği deneyimleri Mudanya Üniversitesi öğrencileriyle paylaştı. Etkinliğin moderatörlüğünü Genel Sekreter Ali Mollasalih yaptı.

Çelik, konuşmasına Bursa'da kısa sürede kaydedilen ilerleme ve gelişme için memnuniyetini dile getirerek başladı. Mudanya Üniversitesi'nin artık Bursa dışından da tanındığını belirterek, "Kimse böyle bir başarıyı beklemiyordu. Gün yüzüne çıkan bir üniversite olduğunu görmekten büyük mutluluk duyuyorum," dedi ve Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl ile emeği geçenleri tebrik etti.

"Yanlışlardan ibret almıyoruz"

Çelik, söyleşinin başında gençlere kısa bir tarih dersi vererek Doğu ile Batı toplumları arasındaki farkları anlattı. Dünü bilmeden geleceği inşa etmenin zor olduğunu vurguladı ve şunları söyledi:

"Doğu toplumları için bir tespit var. 'Hatalarından ders çıkarmazlar, birikimleri geleceğe aktarmazlar' diye. Doğu toplumlarını anlamak için bir dönemlerine bakın yeter derler. Bir parlak yönetici çıkar devleti kurar, ölünce taht kavgaları çıkar ve dağılır. ... Bu 1600'lere kadar sürmüş. Bu dönemde büyük kardeşin padişah olacağını bildiren Ekber Sistemine geçilince bu sorun çözülmüş. Batı'da bu dönemde ne oluyor? ... Magna Carta ile hak arama mücadeleleri başlıyor. Çatışmalardan Rönesansçılar başarılı çıkıyor, Reformcular da sistemi kuruyor. Böylece bir sorun daha çözülüyor. Batı, sonra dünya zenginliğini nasıl elde edeceğine kafa yoruyor ve bunu da sömürgeler oluşturarak başarıyor. Bu 3 sorun çözülerek refah toplumunun yolu açılıyor."

Çelik, Doğu'nun uzun süren mezhep çatışmalarına ve kaynakların verimsiz kullanımına dikkat çekti: "4 Halifeden sonra başlayan mezhep çatışmaları 1400 yıldır devam ediyor. Yeraltı zenginlikleri İslam ülkelerinde ama fakirlik diz boyu. Batı 3 meselesini çoktan çözmüş, Doğu 3 yanlış bataklığında boğuluyor."

"Doğrunun peşinde olmamız gerekiyor"

Çelik, geçmişin karalanmasının yanlış olduğunu söyleyerek, birikimlerin geleceğe aktarılması gerektiğini vurguladı. "Mutlaka doğrunun peşinde olmamız gerekiyor" diyen Çelik, tecrübenin yalnızca dikey bir aktarım olmadığını, toplumun tüm kesimlerinden ve bilim insanlarından alınan tecrübelerin önemine işaret etti. Gençlerin fikirlerinin geleceği şekillendirmede kilit rol oynadığını belirtti ve "Bilgi en önemli hazinedir. Burada siz gençlere büyük görevler düşüyor" dedi.

"İyi insan modelini yaygınlaştırmalıyız"

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Çelik, siyasette kalmanın kolay olmadığını vurguladı ve kişisel geçmişinden bahsetti. Vatan Mahallesi'nde farklı etnik ve inanç gruplarıyla büyümesinin ona diyaloğu öğrettiğini belirterek, "Düşüncesi ne olursa olsun karşımdakinin iyi insan olması benim için yeterli. Ben anlayışını kafamdan sildim. Biz olmanın önemini kavradım" dedi.

Kamuda da bu anlayışı öne çıkardığını, diyalog sayesinde kanunların hızlı geçtiğini ve yaptıklarından memnun olduğunu ifade ederek, "Son nefesimize kadar 'iyi insan' modelini yaygınlaştırmak zorundayız" diye konuştu.

Milli ve planlı tarım politikası vurgusu

Türkiye'nin tarım politikasıyla ilgili bir soruya Çelik, "Türk tarımı milli olmalı ve planlı tarım üretimi uygulanmalı" yanıtını verdi. Kimyasal gübre yerine organik gübre kullanımının öncelenmesi gerektiğini, verimlilik ve kalite artışının önemini vurguladı. Bakanlığı döneminde 251 büyük ova ilan ettiğini ve buralara hiçbir yapılamayacağını belirterek, "Keşke bunu 600 yapabilseydim ama görev sürem yetmedi" dedi.

Bursa'nın gelişme alanlarıyla ilgili olarak da şehir planlaması ve bölgesel uzmanlaşma gerektiğini söyledi: hangi ilin tarım, hangi ilin tekstil veya otomotiv kenti olacağının belirlenmesi gerektiğini, böylece şehirlerin ve üniversitelerin rahatlayacağını ifade etti.

Bursaspor'a destek çağrısı

Söyleşide Bursaspor'a da değinen Çelik, takımın yeniden başarıya ulaşacağına inandığını söyledi: "Bursaspor şampiyon olacak başka yolu yok. ... Kentte bir birliktelik sağlandı. Bu birlikteliğin devam etmesi gerekiyor. Bursaspor Bursa'nın markası. Herkes destek vermeli." Destek sürerse Süper Lig'e çıkarak ilk sezonda da iddialı bir kadro kurulacağını ekledi.

Gençlere tavsiyeler

Konuşmasının sonunda gençlere şu öğütleri verdi: Anne babanızın kıymetini bilin, üniversite yıllarını boşa geçirmeyin, zamanı iyi kullanın, nitelikli insan olun, yabancı dil öğrenin, gerekirse yurt içinde veya yurt dışında master yapın. Kendinize "Benden bir şey olmaz" demeyin; Çelik, inşaat ustası bir babanın oğlu olduğunu, 7 yaşından itibaren sorumluluk aldığını ve bunun hayat karşısındaki direncini güçlendirdiğini vurguladı: "Sorumluluk alın ve hayattan korkmayın."

Programın sonunda Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl ile Rektör Prof. Dr. Emin Karip, Faruk Çelik'e günün anısına teşekkür plaketi takdim etti.

