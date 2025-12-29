Fırat Üniversitesi 2025 Dış Paydaş Toplantısı: Kamu-Sanayi İş Birliği Güçlendirildi

Fırat Üniversitesi tarafından düzenlenen 2025 Yılı Dış Paydaş Toplantısı, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu başkanlığında ve Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantı, üniversite-kamu-sanayi iş birliklerinin derinleştirilmesi ve bölgesel kalkınma hedeflerinin güçlendirilmesine odaklandı.

Katılımcılar

Toplantıya; Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Suat Öztürk, Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ ile akademik ve idari temsilciler katıldı.

Gündem

Toplantının ana gündemini, üniversitenin kamu ve sanayi ile yürüttüğü mevcut iş birlikleri, devam eden projeler ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan stratejik çalışmalar oluşturdu. Üniversitenin akademik birikiminin bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlaması için somut adımlar detaylı şekilde tartışıldı.

Öne çıkan konular arasında sanayi ile ortak Ar-Ge çalışmaları, nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi, teknoloji transferi ve uygulamalı eğitim modelleri yer aldı. Bu alanlarda atılacak adımların, bölgesel rekabet gücünü artırması hedefleniyor.

Gelecek Adımlar ve Hedefler

Toplantıda ayrıca 2025 yılı çalışmalarının genel bir değerlendirmesi yapıldı ve 2026 yılına yönelik öncelikli alanlar ile stratejik yol haritası ele alındı. Fırat Üniversitesi’nin, kamu ve sanayi ile iş birliğini daha üst seviyeye taşıyacak projeleri hayata geçirmesi ve bölgesel kalkınmaya katkı sunacak yeni ortak çalışmalar geliştirmesi planlanıyor.

Sonuç olarak, toplantı paydaşlar arasında güçlü bir istişare zemini oluşturdu ve üniversite-şehir-sanayi üçgeninde uygulanacak somut politika ve projelerin yol haritası netleştirildi.

