Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Beyaz Önlük Giyme Töreni

Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde birinci sınıf öğrencilerine yönelik Beyaz Önlük Giyme Töreni Prof. Dr. Mustafa Temizer Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 17:12
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 17:12
Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Beyaz Önlük Giyme Töreni

Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Beyaz Önlük Giyme Töreni

Tören Prof. Dr. Mustafa Temizer Konferans Salonu'nda yapıldı

Fırat Üniversitesi (FÜ) Eğitim Fakültesi tarafından birinci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Beyaz Önlük Giyme Töreni, Prof. Dr. Mustafa Temizer Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Törene Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Doğru, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Nuri Gömleksiz, Elazığ İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı M. Zeki Ulufer, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Açılış ve mesajlar

Açılış konuşmasında Prof. Dr. Mehmet Nuri Gömleksiz, öğrencilerin giydikleri beyaz önlüğün temsil ettiği sorumluluklara dikkat çekti. Mesleki etik değerlerin önemine vurgu yapan Dekan Gömleksiz, öğrencilerin sürekli daha iyiye ve doğruya ulaşma gayreti içinde olmaları gerektiğini belirterek aldıkları eğitimin sorumluluğunu layıkıyla yerine getireceklerine olan inancını ifade etti.

Prof. Dr. Mahmut Doğru ise öğretmenliğin bireylerin hayatına doğrudan dokunan, büyük sorumluluk taşıyan bir meslek olduğunu vurguladı. Öğretmen adaylarının her zaman bu bilinçle hareket etmeleri gerektiğini belirten Prof. Dr. Doğru, hem millet hem de devlet adına başarıyı hedefleyen rol modeller olmaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

Programın kapanışı

Program, öğretmenlik yemin metninin okunmasının ardından sona erdi. Törenin finalinde Prof. Dr. Mahmut Doğru, Prof. Dr. Mehmet Nuri Gömleksiz, M. Zeki Ulufer ve öğretim üyeleri tarafından birinci sınıf öğrencilerinin önlükleri giydirildi.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ (FÜ) EĞİTİM FAKÜLTESİ TARAFINDAN BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN...

FIRAT ÜNİVERSİTESİ (FÜ) EĞİTİM FAKÜLTESİ TARAFINDAN BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN BEYAZ ÖNLÜK GİYME TÖRENİ DÜZENLENDİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ (FÜ) EĞİTİM FAKÜLTESİ TARAFINDAN BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN...

İLGİLİ HABERLER

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de Gebe Okulu ve Bebek Akademisi: Anne Adayları Bilinçleniyor
2
Genç KAYMEK'te TYT ve LGS Deneme Heyecanı
3
Tavşanlı'da 5. Sınıf Öğrencileri Zeytinoğlu Halk Kütüphanesi'nde Kitaplarla Buluştu
4
KBÜ’de Sosyal Medyada Dijital Dindarlık ve New Age Tartışması
5
KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek
6
Sosyalfest'e Kızıl Elma'da 'Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi' Ödülü
7
Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Beyaz Önlük Giyme Töreni

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?