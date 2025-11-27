Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Beyaz Önlük Giyme Töreni

Tören Prof. Dr. Mustafa Temizer Konferans Salonu'nda yapıldı

Fırat Üniversitesi (FÜ) Eğitim Fakültesi tarafından birinci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Beyaz Önlük Giyme Töreni, Prof. Dr. Mustafa Temizer Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Törene Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Doğru, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Nuri Gömleksiz, Elazığ İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı M. Zeki Ulufer, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Açılış ve mesajlar

Açılış konuşmasında Prof. Dr. Mehmet Nuri Gömleksiz, öğrencilerin giydikleri beyaz önlüğün temsil ettiği sorumluluklara dikkat çekti. Mesleki etik değerlerin önemine vurgu yapan Dekan Gömleksiz, öğrencilerin sürekli daha iyiye ve doğruya ulaşma gayreti içinde olmaları gerektiğini belirterek aldıkları eğitimin sorumluluğunu layıkıyla yerine getireceklerine olan inancını ifade etti.

Prof. Dr. Mahmut Doğru ise öğretmenliğin bireylerin hayatına doğrudan dokunan, büyük sorumluluk taşıyan bir meslek olduğunu vurguladı. Öğretmen adaylarının her zaman bu bilinçle hareket etmeleri gerektiğini belirten Prof. Dr. Doğru, hem millet hem de devlet adına başarıyı hedefleyen rol modeller olmaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

Programın kapanışı

Program, öğretmenlik yemin metninin okunmasının ardından sona erdi. Törenin finalinde Prof. Dr. Mahmut Doğru, Prof. Dr. Mehmet Nuri Gömleksiz, M. Zeki Ulufer ve öğretim üyeleri tarafından birinci sınıf öğrencilerinin önlükleri giydirildi.

