GençBizzTech 2026 Başlıyor: Fen Liselerinde Bilim, Teknoloji ve Yapay Zekâyla Girişimcilik

GençBizzTech 2026 Başlıyor

Türkiye İş Bankası ve Genç Başarı Eğitim Vakfı (GBEV) iş birliğiyle hayata geçirilen GençBizzTech Bilim ve Teknoloji Temelli Lise Girişimcilik Programı, 2026 yılında yeniden başlıyor. Program, Türkiye genelindeki devlet fen liselerinde öğrenim gören öğrencileri bilim, teknoloji, yapay zekâ ve sürdürülebilirlik temelli projelerle geleceğin iş dünyasına hazırlamayı hedefliyor.

Programın içeriği ve hedefleri

GençBizzTech, gençlerin teknik bilgi kazanmasının yanı sıra üreticilik, takım ruhu, liderlik ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan kapsamlı bir girişimcilik eğitimi sunuyor. Öğrenciler; bilim, teknoloji, yapay zekâ ve sürdürülebilirlik alanlarında yenilikçi projeler geliştirerek deneyim ve saha bilgisi kazanacak.

Final, mentorluk ve ödüller

Program sonunda Türkiye finaline katılmaya hak kazanacak 10 ekip, iş dünyasından mentorlarla bire bir çalışma fırsatı elde edecek. Mayıs ayında gerçekleşecek büyük finalde finalist ekipler projelerini jüriye sunacak; birinci olan ekip Letonya’da düzenlenecek Avrupa’nın en büyük girişimcilik festivali GEN-E 2026'ya katılma hakkı elde edecek. Ayrıca genç girişimciler, teknoloji ve inovasyon odaklı özel ödüller için yarışma ve GEN-E 2026 sanal fuarında stant açarak uluslararası tanıtım yapma şansına sahip olacak.

Yönetici açıklaması

Evrim Bayam, Genç Başarı Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, programla ilgili şunları söyledi: "GençBizzTech, yalnızca bir girişimcilik programı değil; gençlerin hayal gücünü bilimle buluşturup fikirlerini gerçeğe dönüştürdükleri bir platform. Amacımız, Türkiye’nin dört bir yanındaki fen liseli öğrencilerin potansiyellerini erken yaşta keşfetmelerine, teknoloji odaklı çözümler geliştirerek toplumsal etki oluşturmalarına destek olmak. Her yıl artan katılım ve başarı hikâyeleri, gençlerin geleceği dönüştürme isteğinin en büyük göstergesi."

Başvuru bilgisi

Program başvuruları 21 Aralık 2025 tarihine kadar kabul edilecek.

