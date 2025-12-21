Gençler Mihrapta programı Aşağı Söğütönü Hacı Veliler Camii'nde

Cami-Genç Cuma Namazı Buluşması kapsamında düzenlendi

Tepebaşı Gençlik Koordinatörlüğü tarafından, Cami-Genç Cuma Namazı Buluşması kapsamında Gençler Mihrapta programı Aşağı Söğütönü Hacı Veliler Camii'nde gerçekleştirildi.

Etkinlik, Uluslararası Cevat Ülger Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin mesleki becerilerini geliştirmeye odaklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından uygulanan 'Mihrapta Gençler var' ve MEB'in 'Mesleki Uygulama' etkinlikleri kapsamında; imam-hatiplik, müezzinlik ve Kur'an kursu öğreticiliği alanlarında gerekli bilgi ve donanımın kazandırılması amaçlandı.

Cuma namazı, Cami İmam Hatibi Muhammed Akar rehberliğinde kıldırıldı. Uluslararası Cevat Ülger Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, imamet ve müezzinlik görevlerini üstlenerek cemaatle birlikte namazı yönetti.

