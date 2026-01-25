Gezici Kütüphane Otobüsü Sayapark AVM'de: Mersin’de Minik Kitapseverlerle Buluştu

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Gezici Kütüphane Otobüsü Sayapark AVM'de miniklerle buluştu; çocuklar ücretsiz kitapları inceledi, proje okuma kültürünü yaymayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 10:08
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 10:08
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Gezici Kütüphane Otobüsü, Sayapark AVM’de minik kitapseverlerle bir araya geldi. Çocukların kitaplarla daha yakından tanışmasını sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlik, yoğun ilgi gördü.

Etkinlikte neler yapıldı?

Etkinlik kapsamında çocuklar, gezici kütüphane içinde yer alan birbirinden renkli ve eğitici kitapları ücretsiz olarak inceleme ve okuma fırsatı buldu. Minikler, kütüphane ortamını deneyimleyerek okuma alışkanlığı kazanma yolunda önemli bir adım attı.

Projenin amacı

Gezici Kütüphane Projesi, çocukların erken yaşta kitapla buluşmasını sağlamak, okuma kültürünü yaygınlaştırmak ve kütüphaneleri daha erişilebilir hale getirmek amacıyla hayata geçirildi. Proje kapsamında farklı noktalarda düzenlenen etkinliklerle kitap sevgisinin toplumun her kesimine ulaştırılması hedefleniyor.

Sayapark yönetimi ve ailelerin değerlendirmesi

Sayapark AVM’de gerçekleştirilen buluşma, çocuklar kadar aileler tarafından da memnuniyetle karşılandı. Etkinliğe ev sahipliği yapan Sayapark yönetimi, çocukların gelişimine katkı sunan sosyal ve kültürel projelere destek vermekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

