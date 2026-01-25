Miran: Zorunlu hizmet bölgelerinde eğitim çalışanlarına özel hizmet tazminatı ödensin

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, zorunlu hizmet bölgelerinde görev yapan eğitim çalışanlarına illerin mahrumiyetine göre ilave özel hizmet tazminatı ödenmesini talep etti.

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, eğitim çalışanlarına, zorunlu hizmet bölgelerinde görev yapmaları hâlinde illerin mahrumiyet durumlarına göre ilave özel hizmet tazminatı ödenmesi gerektiğini vurguladı. Miran, taleplerinin hem bölgedeki eğitim çalışanı açığını kapatacağını hem de zorluklar nedeniyle yaşanan mağduriyetleri gidereceğini ifade etti.

Öğretmen atamaları ve ücretli öğretmen sorunu

Memur Sen Antalya İl Başkanı ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, Türkiye’de öğretmen atamalarının ihtiyacı karşılayacak şekilde yapılması gerektiğini belirtti. Miran, "Ücretli öğretmen istihdamının varlığının inkar edilemez hale getirdiği öğretmen açığı sorunu tarih olmalıdır" dedi.

Metinde yer alanlara göre, norm kadro fazlası öğretmenlere rağmen öğretmen açığının devam ettiği ve ücretli öğretmen sayısının bunun en büyük kanıtı olduğu vurgulanıyor. Ayrıca metinde geçen ifadeyle, Yalçın, ihtiyaç olmasına rağmen yeterli atama yapılmadığını, yeterli aday bulunduğu hâlde atama yapılarak öğretmen açığının giderilemediğini dile getirdi.

Deneyimli öğretmenler büyükşehirlerde

Miran, sözleşmeli veya kadrolu öğretmenlerin ilk atamalarının neredeyse yüzde 90’ının ülkenin dezavantajlı bölgelerine yapılmasının, deneyimli öğretmenlerin büyükşehirlerde ve gelişmiş yerlerde yoğunlaşmasına yol açtığını kaydetti. Bu durumun, okullar arasındaki başarı farkına dönüşecek şekilde mesleki tecrübe ve bilgi birikiminin adil dağılımını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Dezavantajlı bölgelerde tecrübeli öğretmenlerin görev yapmasını teşvik edecek uygulamaların sosyal adalet ve fırsat eşitliği açısından zorunlu olduğu mesajı verildi.

Talep ve mevzuat düzenlemesi

Miran, "Eğitim çalışanlarına, zorunlu hizmet bölgelerinde görev yapmaları halinde illerin mahrumiyet durumlarına göre ilave özel hizmet tazminatı ödenmesi" gerektiğini belirterek bu düzenlemenin hem istihdam dengesini sağlayacağını hem de çalışanların mağduriyetini gidereceğini söyledi.

Ek olarak Miran, 18. Milli Eğitim Şurası’nda alınan "zorunlu hizmet bölgelerinde çalışanlara zorunlu bölge hizmet tazminatı ödenmelidir" kararına atıf yaparak, zorunlu hizmet bölgelerinde istihdam edilen öğretmenlere yerleşim alanlarının sosyal, ekonomik, kültürel ve ulaşım imkanları dikkate alınarak hizmet tazminatı verilmesine yönelik mevzuat düzenlemelerinin hayata geçirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Sonuç: Miran’ın talebi, bölgesel dengesizlikleri azaltmayı, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi ve öğretmen açığı sorununa kalıcı çözüm üretmeyi amaçlıyor.

EĞİTİM BİR SEN ANTALYA ŞUBE BAŞKANI EYÜP BÜLENT MİRAN (ARŞİV)

