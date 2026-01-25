Yıldırım'da Karne Şenliği: Ara Tatilde Çocuklara Eğlence

Yıldırım Belediyesi'nin 'Karne Şenliği'nde Dede Korkut hikâyeleri, Türk obası ziyareti ve sirk gösterisiyle yüzlerce çocuk ara tatilde unutulmaz anlar yaşadı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 13:21
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 13:21
Yıldırım Belediyesi, ara yıl tatilinde de çocukları unutmadı. Yıldırım Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Karne Şenliği, çocuklara dolu dolu bir tatil yaşatmaya devam ediyor.

Etkinlik Detayları

Bu hafta etkinlik kapsamında minikler, Dede Korkut hikâyelerini dinledi, tarihi bir Türk obasını ziyaret ederek tarihle iç içe vakit geçirdi ve neşeli bir sirk gösterisi ile günü tamamladı. Barış Manço Kültür Merkezi bahçesine kurulan obada gerçekleştirilen etkinlik, yüzlerce çocuk tarafından yoğun ilgi gördü.

Başkanın Mesajı

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz etkinlik hakkında şunları söyledi: "Yıldırım’da geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için her alanda yatırım yapıyoruz. Onların hem eğlenip hem öğrenebilecekleri, kültürümüzle bağ kurabilecekleri ortamlar oluşturmak bizim en temel görevlerimizden biri. Ara tatilde düzenlediğimiz bu etkinliklerle çocuklarımızın yüzündeki tebessüme ortak olmak bizler için büyük mutluluk oldu. Yıldırım’da çocuklarımızı kültürle, sanatla, tarihle buluşturmaya devam edeceğiz. Karne Şenliğimiz 31 Ocak’a kadar devam edecek. Tüm çocuklarımızı Karne Şenliği’ne katılmaya davet ediyorum"

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

