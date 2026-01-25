Yıldırım'da Karne Şenliği: Ara Tatilde Çocuklara Eğlence

Yıldırım Belediyesi, ara yıl tatilinde de çocukları unutmadı. Yıldırım Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Karne Şenliği, çocuklara dolu dolu bir tatil yaşatmaya devam ediyor.

Etkinlik Detayları

Bu hafta etkinlik kapsamında minikler, Dede Korkut hikâyelerini dinledi, tarihi bir Türk obasını ziyaret ederek tarihle iç içe vakit geçirdi ve neşeli bir sirk gösterisi ile günü tamamladı. Barış Manço Kültür Merkezi bahçesine kurulan obada gerçekleştirilen etkinlik, yüzlerce çocuk tarafından yoğun ilgi gördü.

Başkanın Mesajı

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz etkinlik hakkında şunları söyledi: "Yıldırım’da geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için her alanda yatırım yapıyoruz. Onların hem eğlenip hem öğrenebilecekleri, kültürümüzle bağ kurabilecekleri ortamlar oluşturmak bizim en temel görevlerimizden biri. Ara tatilde düzenlediğimiz bu etkinliklerle çocuklarımızın yüzündeki tebessüme ortak olmak bizler için büyük mutluluk oldu. Yıldırım’da çocuklarımızı kültürle, sanatla, tarihle buluşturmaya devam edeceğiz. Karne Şenliğimiz 31 Ocak’a kadar devam edecek. Tüm çocuklarımızı Karne Şenliği’ne katılmaya davet ediyorum"

YILDIRIM BELEDİYESİ KÜLTÜR SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN ÇOCUKLARIN TATİLİ DOLU DOLU GEÇİRMELERİ İÇİN DÜZENLEDİĞİ ‘KARNE ŞENLİĞİ’ TÜM EĞLENCESİYLE DEVAM EDİYOR. KARNE ŞENLİĞİ’NDE BU HAFTA; DEDE KORKUT HİKAYELERİ DİNLEYEN, TARİHİ TÜRK OBASINI ZİYARET EDİP SİRK GÖSTERİSİNE KATILAN YILDIRIMLI MİNİKLER UNUTULMAZ BİR GÜN GEÇİRDİ. BARIŞ MANÇO KÜLTÜR MERKEZİ’NDE DÜZENLENEN ETKİNLİK ÇERÇEVESİNDE; MERKEZİN BAHÇESİNE KURULAN TÜRK OBASINI ZİYARET EDEN ÇOCUKLAR TARİHLE İÇ İÇE VAKİT GEÇİRİRKEN, DEDE KORKUT HİKAYELERİ İLE DE TÜRK KÜLTÜRÜNÜN DERİNLİKLERİNDE YOLCULUĞA ÇIKTI.