Gökkuşağı Koleji İzmir'den World Scholar’s Cup'ta Uluslararası Başarı: Global Round ve 2’nci Sıra

Gökkuşağı Koleji İzmir Kampüsü öğrencileri, 17-19 Ocak 2026 İzmir Etabı'nda tüm katılımcılar Global Round’a hak kazanıp, genel sıralamada en iyi ikinci takım oldu.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 10:14
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 10:14
Gökkuşağı Koleji İzmir Kampüsü World Scholar’s Cup İzmir Etabı’nda Öne Çıktı

Gökkuşağı Koleji İzmir Kampüsü öğrencileri, uluslararası akademik yarışma World Scholar’s Cup İzmir Etabı’nda önemli bir başarıya imza attı. 17-19 Ocak 2026 tarihlerinde düzenlenen organizasyonda ekip, hem bireysel hem de takım performanslarıyla dikkat çekti.

İzmir Etabı ve katılım

World Scholar’s Cup; eleştirel düşünme, akademik bilgi, İngilizce yazma ve münazara becerilerini bir arada ölçüyor. Bu yılki İzmir Etabı, Türkiye’nin farklı şehirlerinden yüzlerce öğrenciyi buluşturdu. Yarışmaya Türkiye genelinde 12 şehirden toplam 830 öğrenci katıldı. Gökkuşağı Koleji İzmir Kampüsü’nü temsilen ise 9 öğrenci, 9-12. sınıf düzeylerinde yarıştı.

Yarışmanın dört ana bölümü

Organizasyon; Scholar’s Challenge (bilgi sınavı), Collaborative Writing (işbirlikli yazma), Team Debate (takım münazarası) ve Scholar’s Bowl (takım bilgi yarışması) olmak üzere dört ana bölümden oluşuyor. Bu çok yönlü yapısı, katılımcıların farklı yetkinliklerini değerlendirmeye olanak tanıyor.

Yıl boyu süren hazırlık

Gökkuşağı Koleji İzmir Kampüsü, World Scholar’s Cup’a hazırlık kapsamında eğitim-öğretim yılının başından itibaren özel CAP dersi açtı. Bu kapsamda öğrencilerle yıl boyunca düzenli akademik çalışmalar ve uygulamalar yapıldı. Hazırlık süreci, öğrencilerin akademik bilgi düzeyinin yanı sıra iletişim, sunum ve takım çalışması becerilerini de geliştirdi.

Global Round’a tam katılım ve dereceler

İzmir Etabı sonuçlarına göre yarışmaya katılan 9 öğrencinin tamamı Global Round’a katılma hakkı kazandı. Global Round, bölgesel etapların ardından dünyanın farklı ülkelerinden başarılı öğrencilerin katıldığı uluslararası aşama olarak biliniyor. Bu aşamada öğrenciler okullarını uluslararası platformda temsil etme fırsatı elde edecek.

Madalya ve kupa başarıları

Gökkuşağı Koleji İzmir Kampüsü takımı, İzmir Etabı’nda önemli madalya ve kupa başarıları elde etti. Yarışma sonunda ekip 51 Altın Madalya, 31 Gümüş Madalya ve 2 Altın Kupa kazandı. Ayrıca iki öğrenci Tarih (History) alanında Altın Madalya elde etti. Münazara kategorisinde takımlar en iyi 3. ve 4. münazara takımı derecelerini alırken, genel sıralamada Gökkuşağı Koleji İzmir Kampüsü yarışmanın en iyi 2’nci takımı oldu.

Bu sonuçlar, Gökkuşağı Koleji İzmir Kampüsü öğrencilerinin hem bireysel hem takım düzeyinde uluslararası arenada rekabet edebilecek yetkinlikte olduğunu gösteriyor.

