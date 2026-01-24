Gölyaka'da Açık Uçlu Soru Yazma Semineri

Gölyaka Halk Eğitim Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen seminerde açık uçlu soru yazımı, ölçme-değerlendirme yöntemleri ve örnek uygulamalar paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 13:20
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 13:20
Gölyaka'da Açık Uçlu Soru Yazma Semineri

Gölyaka'da Açık Uçlu Soru Yazma Semineri

Etkinlik ve ev sahipliği

Değerlendirme Semineri, Gölyaka Halk Eğitim Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Program içeriği

Seminer kapsamında, eğitimcilerin ölçme ve değerlendirme alanındaki mesleki yeterliliklerini geliştirmeye yönelik olarak açık uçlu soru yazım teknikleri, öğrenci kazanımlarını ölçmeye yönelik değerlendirme yöntemleri ve uygulamada dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı.

Programda ayrıca ölçme-değerlendirme süreçlerinin eğitim kalitesine katkısı üzerinde durularak örnek uygulamalar paylaşıldı.

Katılımcı ve sonuç değerlendirmesi

Yoğun katılımla gerçekleştirilen seminerin, öğretmenlerin değerlendirme süreçlerine yönelik bilgi ve becerilerine önemli katkı sunduğu ifade edildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, seminere katkı sunan tüm katılımcılara teşekkür ederek, benzer mesleki gelişim çalışmalarının ilerleyen dönemlerde de devam edeceğini belirtti.

DÜZCE İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN AÇIK UÇLU MADDE YAZMA VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME...

DÜZCE İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN AÇIK UÇLU MADDE YAZMA VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME SEMİNERİ, GÖLYAKA HALK EĞİTİM MERKEZİ EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Kış Okulu: Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi Çocukları Bilimle Buluşturuyor
2
Şemdinli'de 24 Sınıflı Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu ile Moda Aile Sağlığı Merkezi Açıldı
3
Düzce’de Değerlendirme Semineri: Öğrenci Gelişimi ve Maarif Modeli
4
TEGV 31. Yılını Muradiye'de Coşkuyla Kutladı
5
Eskişehirli Öğretmen Seda Gökmen’e '2026 Yılının Yenilikçi Öğretmeni' Ödülü
6
Bitlisli Köy Okulu Erasmus+ ile Prag'a Gidiyor
7
Bitlisli Köy Okulu Öğrencileri Erasmus+ ile Prag'a Gidiyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları