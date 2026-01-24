Gölyaka'da Açık Uçlu Soru Yazma Semineri

Etkinlik ve ev sahipliği

Değerlendirme Semineri, Gölyaka Halk Eğitim Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Program içeriği

Seminer kapsamında, eğitimcilerin ölçme ve değerlendirme alanındaki mesleki yeterliliklerini geliştirmeye yönelik olarak açık uçlu soru yazım teknikleri, öğrenci kazanımlarını ölçmeye yönelik değerlendirme yöntemleri ve uygulamada dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı.

Programda ayrıca ölçme-değerlendirme süreçlerinin eğitim kalitesine katkısı üzerinde durularak örnek uygulamalar paylaşıldı.

Katılımcı ve sonuç değerlendirmesi

Yoğun katılımla gerçekleştirilen seminerin, öğretmenlerin değerlendirme süreçlerine yönelik bilgi ve becerilerine önemli katkı sunduğu ifade edildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, seminere katkı sunan tüm katılımcılara teşekkür ederek, benzer mesleki gelişim çalışmalarının ilerleyen dönemlerde de devam edeceğini belirtti.

