Google, Malatya'da Yapay Zeka ve Dijital Beceriler Eğitimi Verecek

Google Haber İnisiyatifi, Malatya'da Yapay Zeka ve Dijital Beceriler Eğitimi Verecek
İnönü Üniversitesi'nde 3 Aralık'ta düzenlenecek program
Google Haber İnisiyatifi (GNI), Malatya'da medya kuruluşları ve İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerine yönelik Yapay Zeka ve Dijital Beceriler Eğitimi düzenleyecek.
Eğitimin hedef kitlesi arasında haber merkezleri, medya kuruluşları ve gazeteciler ile İletişim Fakültesi öğrencileri yer alıyor. Program, sahada kullanılabilir beceriler kazandırmaya odaklanacak.
Google Türkiye Eğitim Danışmanı Özgür Mehmet Kütküt'ün vereceği eğitimde, Google ürünleri ve özellikleri detaylı şekilde ele alınacak.
Program kapsamında Google Arama ipuçları ile birlikte, Google'ın yapay zeka araçlarının gazeteciler tarafından nasıl kullanılacağına dair uygulamalı sunumlar gerçekleştirilecek.
Eğitim, İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda 3 Aralık'ta verilecek.
