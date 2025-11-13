Hakkari Müftüsü Hüseyin Okuş Derecik'te temaslarda bulundu

Umre semineri, Ramazan hazırlığı ve kurum ziyaretleri

HAKKARİ (İHA) — Hakkari İl Müftüsü Hüseyin Okuş, Derecik ilçesinde bir dizi temasta bulunarak kurumları ziyaret etti ve din görevlileriyle bir araya geldi.

Okuş ilk olarak Derecik İlçe Müftülüğünü ziyaret ederek yeni atanan Yasir Ceylan'ı tebrik etti ve yeni görevinde muvaffakiyet diledi. Müftülükte yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Umre'ye gidecek vatandaşlara yönelik bir seminer veren Okuş, Umre öncesi, esnası ve sonrasında dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin önemli tavsiyelerde bulundu.

Ardından Ulu Camii'nde din görevlileriyle toplantı gerçekleştiren Okuş, hatimle teravih kıldırmanın önemine vurgu yaparak önümüzdeki Ramazan ayında hatimle teravih namazı kıldıracak din görevlilerini tespit etti.

"Sınırının sıfır noktasında, şehitler diyarında önemli bir görev ifa ediyorsunuz. Halkla iç içe olmak, sevinç ve kederlerini paylaşmak, şehit yakınları ile gazileri ziyaret etmek, resmi kurum ve kuruluşlarla irtibatı kesmemek, yapacağımız din hizmetlerine önemli katkılar sağlayacaktır" dedi.

Okuş ayrıca 1. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Tarık Çetin'i makamında ziyaret ederek hayırlı hizmetler temennisinde bulundu. Bir şehit yakınına konuk olarak ziyaretlerde bulunan Okuş, vatan savunmasında şehitlik ve gaziliğin dinimizdeki önemine dikkat çekti.

Ziyaretler kapsamında Nurten-Hızır Aşıkkutlu Yatılı Erkek, Suffe İlim Merkezi ve Mevlana Halid-i Bağdadi Kur'an kurslarını da gezen Okuş, eğitim-öğretim sürecinde verimliliğin artırılması konusunda yönetici ve öğreticilerle görüş alışverişinde bulundu.

İnşaatı devam eden Hazreti Hatice Yatılı Kız Kur'an Kursu'nda incelemelerde bulunan Okuş, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Program kapsamında Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar'a da taziye ziyaretinde bulunan Okuş, kaymakamın ağabeyinin vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

HAKKARİ İL MÜFTÜSÜ HÜSEYİN OKUŞ, DERECİK İLÇESİNDE BİR DİZİ TEMAS VE ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ.