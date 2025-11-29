Hamur'da Engelli Bireylere Farkındalık ve İletişim Semineri

Hamur Aile Destek Merkezi'nde engelli bireylere farkındalık semineri

Aile yılı atölyesi kapsamında Hamur Aile Destek Merkezinde eğitim gören kursiyerlere "Engelli Bireyler İçin Farkındalık ve Engelli Bireylerle İletişim" başlıklı bir seminer verildi.

Semineri veren ve ele alınan konular

Semineri Fizyoterapist Kemal Dikmen gerçekleştirdi. Katılımcılara engellilik nedenleri ve türleri, engelli bireylerin karşılaştığı güçlükler ile toplumsal yaşamda onları engelleyen faktörler konusunda kapsamlı bilgiler aktarıldı.

İletişim ve uygulamalı öneriler

Program kapsamında, engelli bireylerle ve engelli öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilmek için dikkat edilmesi gereken hususlar detaylarıyla anlatıldı. Uygulanabilir iletişim yöntemleri ve empati temelli yaklaşımlar üzerinde duruldu.

Seminerin amacı ve ilgi

Kursiyerlerin farkındalık düzeyini artırmayı amaçlayan seminer yoğun ilgi gördü ve katılımcılardan olumlu geri bildirimler alındı.

ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK FARKINDALIK SEMİNERİ DÜZENLENDİ