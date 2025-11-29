Hamur'da Engelli Bireylere Farkındalık ve İletişim Semineri

Hamur Aile Destek Merkezi'nde düzenlenen seminerde Fizyoterapist Kemal Dikmen, engellilik türleri, karşılaşılan güçlükler ve sağlıklı iletişim yöntemlerini anlattı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 12:56
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 12:56
Hamur'da Engelli Bireylere Farkındalık ve İletişim Semineri

Hamur Aile Destek Merkezi'nde engelli bireylere farkındalık semineri

Aile yılı atölyesi kapsamında Hamur Aile Destek Merkezinde eğitim gören kursiyerlere "Engelli Bireyler İçin Farkındalık ve Engelli Bireylerle İletişim" başlıklı bir seminer verildi.

Semineri veren ve ele alınan konular

Semineri Fizyoterapist Kemal Dikmen gerçekleştirdi. Katılımcılara engellilik nedenleri ve türleri, engelli bireylerin karşılaştığı güçlükler ile toplumsal yaşamda onları engelleyen faktörler konusunda kapsamlı bilgiler aktarıldı.

İletişim ve uygulamalı öneriler

Program kapsamında, engelli bireylerle ve engelli öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilmek için dikkat edilmesi gereken hususlar detaylarıyla anlatıldı. Uygulanabilir iletişim yöntemleri ve empati temelli yaklaşımlar üzerinde duruldu.

Seminerin amacı ve ilgi

Kursiyerlerin farkındalık düzeyini artırmayı amaçlayan seminer yoğun ilgi gördü ve katılımcılardan olumlu geri bildirimler alındı.

ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK FARKINDALIK SEMİNERİ DÜZENLENDİ

ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK FARKINDALIK SEMİNERİ DÜZENLENDİ

İLGİLİ HABERLER

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hamur'da Engelli Bireylere Farkındalık ve İletişim Semineri
2
Kastamonu Üniversitesi’nden Bağımlılıkla Mücadeleye 20 Yeni Proje Desteği
3
Aydın'da Öğrencilere Kadına Yönelik Şiddet Bilinçlendirmesi
4
Prof. Dr. Aydın: 2030'a Kadar Su Kaynaklarında %10 Azalma Bekleniyor
5
İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım
6
Bandırma'da İstihdam Garantili 611 Saatlik Torna ve CNC Kursu Başladı
7
Mersin'de 8 bin 251 Öğrenciye 24 milyon 587 bin 500 TL Öğrenim Yardımı Yatırıldı

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?