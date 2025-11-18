Hasan Kilitci: Bayrak Törenleri Hisarcık'ta Milli Bağları Güçlendiriyor

Hisarcık İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kilitci, her hafta farklı okulda katıldığı bayrak törenlerinin milli değerleri ve okul ruhunu güçlendirdiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 11:49
Hisarcık ilçesinde düzenlenen bayrak törenlerine katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kilitci, törenlerin milli değerlere bağlılığı güçlendiren ve okullarda ortak bir ruh oluşturan özel anlar olduğunu vurguladı.

Ziyaret Programı ve Karşılama

İlçe genelinde eğitim kalitesini yükseltme çalışmaları kapsamında her hafta farklı bir okulda düzenlenen törenlere katılan Kilitci, bu hafta 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi ile Cumhuriyet İlkokulunu ziyaret etti. Müdür Kilitci, tören alanında öğretmenler ve öğrenciler tarafından sıcak bir ilgiyle karşılandı.

Mesaj ve Etkileşim

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından öğrencilere hitaben kısa bir konuşma yapan İlçe Millî Eğitim Müdürü birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Kilitci, sözlerini şu şekilde dile getirdi: "Bayrak törenleri, milli değerlerimizle bağımızı güçlendiren, okullarımızda ortak bir ruh oluşturan özel anlardır. Her hafta farklı bir okulda bulunmak, öğrencilerimizin enerjisini yerinde görmek bizim için büyük bir motivasyon kaynağı olmaktadır. Bizim için bayrak, vatan, millet, devlet vazgeçilmezdir "

Öğretmenlerle Buluşma ve Gelecek Planı

Ziyaret kapsamında öğretmenlerle görüşen Hasan Kilitci, öğrencilerle sohbet edip başarı dileklerinde bulundu. Kilitci, farklı okullara yapılan düzenli ziyaretlerin yıl boyunca devam edeceğini belirtti.

