Hisarcık MYO'da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" eğitimi düzenlendi

Eğitimde kanun, önlemler ve destek mekanizmaları ele alındı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Hisarcık Meslek Yüksekokulu (MYO) bünyesinde düzenlenen "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konulu eğitim, Mehmet Ali Tahtalı Amfisinde gerçekleştirildi.

Eğitimi veren konuşmacı, Tavşanlı Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde görevli Aile Sosyal Destek Uzmanı Psikolog Gizem Güler Can oldu. Programa, Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Burak Kavaslar, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Fadim Koç, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Psikolog Gizem Güler Can, sunumunda şiddetin tanımı ve türleri, şiddetin nedenleri ile mücadelede alınması gereken önlemleri detaylandırdı. Katılımcılara ayrıca 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair kanun ve uygulama yönetmeliği, KADES uygulaması, şiddet uygulayan ve mağdur kimlikleri, şiddetin resmi mercilere bildirimi gibi hukuki ve pratik bilgileri aktardı.

Güler Can, şiddet mağdurunun başvurması gereken yolları, koruyucu tedbir kararlarını, tedbirlerin yerine getirilmesi ve ilgili usul işlemlerini anlattı. Eğitimde ayrıca şiddet mağdurunu koruyan kurumlar ve uluslararası sözleşmeler hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Konuşmasında dünyada her yıl şiddet nedeniyle 1.4 milyon kişinin hayatını kaybettiği vurgulayan Gizem Güler Can, şiddetin en çok kadınlara, çocuklara, yaşlılara, engellilere, göçmenlere, evsizlere ve mültecilere yöneldiğini belirtti. Güler Can, Türkiye'de yaşanan başvuruların kurumlara göre dağılımı ve yaşamının herhangi bir döneminde eşi veya birlikte yaşadığı kişi tarafından fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kalan kadınların oranına ilişkin bilgileri sayılarla aktardı.

Eğitim, Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Burak Kavaslar'ın Psikolog Gizem Güler Can'a teşekkür belgesi takdimi ile son buldu.

HİSARCIK MYO’DA "KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE" KONULU EĞİTİM