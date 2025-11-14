Hisarcık'ta Okul Hijyeni: Hasan Kilitci'den Temizlik Personeline Teşekkür

Hisarcık'ta İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kilitci, okullarda hijyenin akademik başarıyı etkilediğini vurgulayarak temizlik personelinin özverisine teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 10:22
Hisarcık'ta Okul Hijyeni: Hasan Kilitci'den Temizlik Personeline Teşekkür

Hisarcık'ta Okul Hijyeni Vurgusu: Müdür Hasan Kilitci Temizlik Personeliyle Buluştu

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kilitci, ilçedeki okullarda görev yapan temizlik personeli ile bir araya geldi. Toplantıda eğitim ortamlarında hijyen standartlarının yükseltilmesine yönelik kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıda ele alınan konular

Görüşmede okulların temizlik süreçlerinin iyileştirilmesi, öğrenciler ve öğretmenler için sağlıklı eğitim ortamları oluşturacak uygulamalar ile sürdürülebilir kalite adımları konuşuldu. Personelin sahadaki deneyimleri dinlendi ve önerileri alındı.

Ayrıca temizlikte dikkat edilmesi gereken kritik noktalar, iş sağlığı ve güvenliği kuralları, ekip çalışmasının önemi ve birimler arası koordinasyonun güçlendirilmesi hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Müdür Kilitci'nin değerlendirmesi

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kilitci, toplantıda eğitim ortamlarının hijyeninin akademik başarıya doğrudan etki ettiğini vurgulayarak, "Okullarımızın temiz, düzenli ve güvenli olması, öğrencilerimizin motivasyonu, başarı düzeyi ve okula olan aidiyet duygusunu artıran temel bir unsurdur. Bu noktada en büyük katkı, büyük bir fedakârlık ve titizlikle görev yapan temizlik personelimize aittir. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

