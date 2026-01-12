OMÜ'ye ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası

Yayın Tarihi: 12.01.2026 17:01
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 17:01
Sürdürülebilirlik ve enerji verimliliğini kurumsal yönetim anlayışının temel unsurları arasında konumlandıran Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), enerji yönetimi çalışmalarını uluslararası standartlarla belgelendirerek ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri Sertifikası almaya hak kazandı.

BBS Belgelendirme Eğitim ve Gözetim Hizmetleri tarafından verilen sertifika ile yükseköğretim ve hastane hizmetleri kapsamında enerji yönetim sistemi standartlarına uyum sağlanarak etkin ve verimli enerji kullanımı hedefleniyor. Belgelendirme, BBS’nin tetkik ve belgelendirme prosedürlerine uygun olarak gerçekleştirildi ve bir yıl süreyle geçerli olacak.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, önceki yıllarda düzenlediği Enerji Yönetim Sistemleri sertifika programlarıyla enerjinin önemi, enerji yönetim sistemleri ve ilgili standart maddeleri konusunda farkındalık çalışmaları yürüttü. Bu süreçte önemli aşamalar kaydeden OMÜ, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ile TS EN ISO 10002: Müşteri Memnuniyeti Belgesi'nin ardından kısa zamanda TR EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri Belgesi'ni de almayı başardı.

Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın'ın açıklaması

Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri Sertifikası almasının sürdürülebilirlik vizyonunun önemli bir göstergesi olduğunu belirterek şöyle dedi: "Enerji verimliliğini esas alan yönetim anlayışımız doğrultusunda, kaynakların etkin kullanımı ve çevresel sorumluluk bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri Belgesi, Üniversitemizin kalite odaklı ve sürdürülebilir yönetim yaklaşımının somut bir çıktısıdır. Bu süreçte emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyor, elde edilen kazanımların çevresel duyarlılığımızı ve kurumsal verimliliğimizi daha da güçlendireceğine inanıyorum."

TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri Belgesi hakkında

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, kuruluşların enerji performansını sistematik bir yaklaşımla iyileştirmesini, enerji verimliliğini artırmasını ve enerji maliyetlerini azaltmasını amaçlayan uluslararası bir standarttır. Bu standart; enerji kullanımının izlenmesi, ölçülmesi ve analiz edilmesi yoluyla sürekli iyileştirmeyi esas alırken, sera gazı emisyonlarının azaltılmasına ve çevresel sürdürülebilirliğin desteklenmesine katkı sağlar.

