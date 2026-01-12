Mesleki ve Teknik Eğitim: Yusuf Tekin ve KGF-Halkbank Protokolü

Mesleki ve Teknik Eğitimde KGF-Halkbank İş Birliği Protokolü İmzalandı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. arasında imzalanan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü törenine ilişkin açıklamalarda bulundu. Tören, Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina Başöğretmen Salonu'nda gerçekleştirildi.

Tekin: Politika Belgesiyle iş birlikleri ileri taşındı

Bakan Tekin, protokolün ülke ekonomisinin gelişmesine ve ihtiyaç duyulan nitelikli eleman yetiştirme sürecine katkı sunacağını belirtti. Tekin, sözlerine şu ifadelerle devam etti: "2024 yılı yaz ayında Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Mesleki ve Teknik Eğitim Politika belgesi yayınladık ve bu anlamdaki iş birliklerimizi bir adım daha öteye taşıdık. Yeni eğitim-öğretimle ilgili yeni adımlar attık. Sektör içi okul, sektöre entegre okul, bölge okulları gibi okullar kurduk".

Tekin, mesleki eğitimin önemine vurgu yaparken bu alanda yapılması gerekenlerin ekonomik altyapı için kritik olduğunu söyledi. Ayrıca, tarihsel kesintilerin ve darbelerin eğitim üzerindeki olumsuz etkilerine değinerek, demokratik düzenin güçlendirilmesinin mesleki eğitimin yeniden yapılandırılmasındaki önemine işaret etti.

KGF ve Halkbank ile genç girişimciliğe destek

Bakan Tekin, KGF ve Halkbank ile yapılan iş birliğinin yeni nesil gençlerin nitelikli eleman ve girişimci olarak yetişmesine katkı sağlayacağını belirtti: "Bugün de bu vesileyle KGF ve Halkbank ile Mesleki ve Teknik Eğitim alan çocuklarımızın eğitimlerinden sonra meslekleriyle ilgili girişimciliklerini destekleyebilecek güzel bir etkinliğin içerisine girdik." Tekin, ticaret odaları, sanayi odaları, meslek örgütleri ve il istihdam kurullarıyla yapılan tespitler sonucunda ihtiyaç duyulan uzmanlık alanlarına yönelik eğitim ortamlarının oluşturulduğunu vurguladı.

Törene Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, KGF Başkanı Erdoğan Özegen ve Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Salih Kaygusuz katıldı. Program hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Protokolün hedefleri ve bütçe

Protokol ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan 29 yaş ve altı gençlerin kendi işlerini kurmaları ve KOBİ'ler bünyesinde mezun oldukları alanda istihdam edilmeleri hedefleniyor. Ayrıca, mesleki ve teknik eğitim mezunu girişimcilerin ve mezunları istihdam eden KOBİ'lerin krediye erişimini desteklemek amacıyla KGF tarafından yaklaşık 3 milyar 750 milyon lira bütçe ayrılacağı açıklandı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN (SAĞDAN İKİNCİ), HALKBANK GENEL MÜDÜRÜ OSMAN ARSLAN (SOLDA) VE KREDİ GARANTİ FONU BAŞKANI ERDOĞAN ÖZEGEN (SOLDAN İKİNCİ)