Zonguldak AFAD Personeline İlk Yardım Eğitimi

Zonguldak AFAD personeline İl Sağlık Müdürlüğü eğitmenleri tarafından temel ilkyardım, TYD ve acil müdahale konularında teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 17:02
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 17:02
Zonguldak ve bölgede yaşanabilecek olası afet ve kurtarmalara her zaman hazır olmak amacıyla Zonguldak İl Afet Acil Durum (AFAD) personeline yönelik eğitim düzenlendi. Eğitimler, İl Sağlık Müdürlüğü eğitmenleri tarafından verildi.

Eğitimin İçeriği

AFAD İl Müdürlüğü eğitim salonunda gerçekleştirilen programda, İl Sağlık Müdürlüğünde görevli eğitimciler Merve Ocaklı ve Özlem Yıldız tarafından; Genel ilkyardım bilgileri, vücut sistemleri, TYD (Temel Yaşam Desteği), hava yolu tıkanıklıklarında ilkyardım, bilinç bozuklukları ve ciddi hastalıklarda ilkyardım, kanamalar, şok ve göğüs ağrısında ilkyardım gibi konular teorik ve uygulamalı olarak aktarıldı.

Plaket Töreni

Eğitim programının ardından AFAD İl Müdür Yardımcısı Havva Güzel ve Şube Müdürü Erkan Akyüz tarafından eğitimi verenlere plaket takdim edildi.

