Akdeniz Üniversitesi'nde Tarımsal Eğitimin 180. Yılı Kutlandı

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi ev sahipliğinde, Türkiye'de tarımsal eğitim ve öğretimin 180. yıl dönümü tören ve etkinliklerle kutlandı. Antalya Ziraat Mühendisleri Odası iş birliğiyle düzenlenen program, akademisyenleri, sektör temsilcilerini, öğrencileri ve meslek mensuplarını bir araya getirdi.

Tören ve program akışı

Etkinlikler, her yıl geleneksel olarak yapılan anma çerçevesinde Akdeniz Üniversitesi Tören Alanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Program, Ziraat Fakültesi Konferans Salonu'nda devam etti ve Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanlarının sunduğu müzik dinletisi katılımcılardan beğeni topladı.

Eğitimin teknolojik dönüşüme uyumu

Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Özen, tarımsal eğitimin teknolojik dönüşüm ile yeniden ele alınması gerektiğine dikkat çekti. Yapay zekâ, uydu sistemleri, drone ve yazılım tabanlı uygulamaların tarımda giderek yaygınlaştığını vurgulayan Özen, üniversitelerin bu dönüşüme ayak uydurmasının kaçınılmaz olduğunu ve nitelikli istihdam ile teknoloji okuryazarlığı'nın önemine işaret etti.

İklim değişikliğinin riskleri

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, konuşmasında iklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki etkileri'ne vurgu yaptı. Su kaynaklarının azalması ve sıcaklık artışlarının tarımsal üretim açısından ciddi riskler oluşturduğunu belirten Toker, özellikle stratejik ürünlerde dışa bağımlılığın azaltılması için daha fazla araştırma ve proje desteğine ihtiyaç olduğunu söyledi.

180 yıllık köklü miras

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, Türkiye'de ziraat öğretiminin Ayamama Çiftliği'nde kurulan Ziraat Mektebi ile başladığını hatırlatarak, bugünkü noktaya dair bilgi verdi. Erkan, Türkiye genelinde 48 ziraat fakültesi'nde eğitim verildiğini, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin 1980 yılında kurulduğunu ve fakültenin yaklaşık 6 bin 500 ziraat mühendisi mezun ettiğini kaydetti.

Sorumluluk bilinci ve turizmin etkisi

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ebru Kaçın, ziraat fakültesi mezunu olmanın sadece bir diploma değil; toprağa, üreticiye, çevreye ve topluma karşı büyük bir sorumluluk anlamına geldiğini vurguladı. Antalya'nın tarım ve turizmin iç içe geçtiği stratejik bir üretim merkezi olduğuna dikkat çeken Kaçın, akademik bilginin sahaya aktarılmasının tarımın gelişiminde belirleyici olduğunu söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman tarafından "Turizmin Tarım Sektörüne Etkisi" başlıklı sunum yapıldı. Sunumda, tarımsal ürünlerin turizm aracılığıyla nasıl katma değere dönüştüğü değerlendirildi.

Onur, teşekkür ve kapanış

Program kapsamında meslekte 30. yılını tamamlayan ziraat mühendislerine plaket takdim edildi; uzun yıllar tarım sektörüne emek veren meslek mensupları alkışlarla onurlandırıldı. Etkinlik, aynı akşam Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi'nde verilen kokteyl ile sona erdi.

Programa, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Toker ve Prof. Dr. Şükrü Özen, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Antalya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Ebru Kaçın, Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, Antalya Ticaret Borsası Başkan Vekili Ragıp Gök, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Tarım İl Müdürü Şakir Fırat ile kamu ve özel sektör temsilcileri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

