Salihli'de 'Şehirlerin Kalbi Camide Buluşalım' Sabah Namazı İlgi Gördü

Salihli'de 'Şehirlerin Kalbi Camide Buluşalım' sabah namazı yoğun ilgi gördü

Yerliler Camii'nde cemaat ve öğrenciler bir araya geldi

Manisa'nın Salihli ilçesinde gerçekleştirilen 'Şehirlerin Kalbi Camide Buluşalım' projesi kapsamında düzenlenen sabah namazı buluşması yoğun katılımla yapıldı.

Program, Yerliler Camii'nde cemaat ve Kudret Demir Ortaokulu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşti. Organizasyon, İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından hazırlandı ve ilgi yoğundu.

İlçe Müftüsü Ali Çebi programda konuşmacı olarak yer aldı. Müftü Çebi, katılımcılara 'Dünya huzuru için 5 Altın Kural' başlıklı bir sohbet sundu.

Birlikte kılınan sabah namazının ardından katılımcılara ikram yapıldı. Manevi bir atmosferde geçen etkinlik, sunulan ikramla son buldu.

