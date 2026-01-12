MTÜ'de Tarımsal Eğitimin 180. Yılı Kutlandı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ), Türkiye'de tarım öğretiminin başlamasının 180. yılı anısına düzenlediği programda öğrenciler, akademisyenler ve tarım paydaşlarını bir araya getirdi. Etkinlik, MTÜ Battalgazi Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi ve tarımın geleceği, iklim dayanıklılığı ve su verimliliği odaklı mesajlar verildi.

Katılımcılar

Programa Malatya Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkçi ve İhsan Koca, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek, Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdullah Erdoğan ile çok sayıda kurum müdürü, akademisyen ve öğrenci katıldı.

Konuşmalardan Öne Çıkanlar

Fevzi Çiçek programda, "Zirai eğitim-öğretim 1846 yılında başladı. Bugün dünyada artan nüfus ve sürekli azalan tarım arazileri, su kaynakları var. Son yıllarda üzerinde ısrarla durulan iklim değişikliğinin etkileriyle olumsuzlukların yaşandığı bir dönemdeyiz. Bulunduğumuz coğrafya yaklaşık 10 bin yıldır tarımın merkezidir. İnsanların doğduğu yerde yeterli güvenilir gıdaya ulaşması son derece önemlidir" dedi.

Prof. Dr. Hakan Yıldırım, "Tarım stratejik bir alandır. İklim şartları tarım eğitimini her geçen gün daha önemli hale getirmiştir. Tarımda gerçek başarı doğayı tüketmeden üretmekten geçer. Günümüz tarımı dijitalleşme, hassas tarım uygulamaları, yapay zekâ destekli sistemler ile yeniden şekilleniyor" sözleriyle eğitimin önemine vurgu yaptı.

MTÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli ise Malatya tarımının üretim, ihracat, istihdam ve şehir kimliği boyutlarına dikkat çekerek, "Bu çerçevede Ziraat fakültemizde temel hedefimiz Malatya tarımını daha çok üretmekten öte daha az suyla daha verimli, iklim risklerine daha dayanaklı üretim yapısına taşımak" ifadelerini kullandı.

Sami Er, iklim değişikliğinin ciddi bir risk olduğunu belirterek başta tarımsal sulama olmak üzere çiftçileri desteklemeye devam edeceklerini ve Malatya'nın geleceği için üniversitelerle iş birliğine hazır olduklarını söyledi.

Bülent Tüfenkçi, "Dünyada ve Türkiye’de iklim değişikliği yaşanıyor. Bu iklim değişikliğinden an az etkilenme adına önemli çalışmalara imza atıyoruz. Malatya hem sanayi hem de tarım kenti. Tarımda özellikle kayısı ön planda. Bu anlamada kentimizde küçük bir sıcaklık değişikliği dahi kayısıda verimi etkiliyor" dedi.

Vali Seddar Yavuz konuşmasında, kayısıya odaklanmanın önemine değinerek, "İklim değişikliği ve buna bağlı olarak küresel ısınma kaynaklı kayısı üretiminde ve diğer tarım ürünleri deseninde şimdiden hangi tür değişikliğin olabileceğine dair simulasyonun yapmak en önemli hususlardan bir tanesi. Eğer gıdanız yoksa bağımsız değilsiniz. Malatya geniş tarım alanlarına ve göreceli olarak da diğer illere göre de zengin su kaynaklarına sahip bir il. Önemli olan bunları nasıl etkili kullanacağımızı bilmek. Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz Malatya’ya fevkale önem veriyor, sorunlarını çözmek için gayret gösteriyor" değerlendirmesini yaptı.

Programın Kapanışı

Etkinlik, "Malatya’da Yerel Uyum ve Azaltım İçin Akıllı Tarım Çözümleriyle İklim Direncinin Güçlendirilmesi" projesinin tanıtımı ve ardından düzenlenen panelle sona erdi. Katılımcılar, tarımda dijitalleşme, hassas su kullanımı ve iklim dayanıklılığı temaları etrafında fikir alışverişinde bulundu.

MTÜ’DE TARIMSAL EĞİTİMİN 180. YILI COŞKUYLA KUTLANDI