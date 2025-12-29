HUB Antalya'da "Fikirden Ürüne" Atölyesi: Girişimcilere Tam Destek

Antalya Büyükşehir Belediyesi HUB Antalya Girişimcilik Merkezi, yenilikçi fikirleri somut projelere dönüştürmeyi amaçlayan "Fikirden Ürüne" atölyesini düzenledi. Etkinlik, katılımcılara proje geliştirme, ürünleşme ve iş dünyasına hazırlık konularında rehberlik etti.

Atölye ve eğitim içeriği

Atölye kapsamında katılımcılar, alanında uzman eğitmen eşliğinde fikirlerini nasıl geliştirebileceklerini, hangi adımlarla ürüne dönüştürebileceklerini ve girişimcilik yolculuğunda nelere dikkat etmeleri gerektiğini öğrendi. Verilen eğitimle amaç, girişimci adaylarının bakış açılarını güçlendirmekti.

"Girişimci adayları birbirinden ilham aldı"

Farklı sektörlerden gelen girişimci adayları, paylaşım ve etkileşimin ön planda olduğu etkinlikte birbirlerinin fikirlerinden ilham aldı ve networking imkanı yakaladı. Düşünce ve iş birliği kültürü etkinlik boyunca öne çıktı.

"Fikir maratonu yaptık"

Atölye çalışması hakkında bilgi veren eğitmen Emrah Kozan, "İnsan odaklı düşünceyi ya da düşünce becerilerini kullanarak herkesin bu problemleri keşfederek girişimcilik çerçevesinde çözümler geliştirebileceğini bu eğitimlerde vermeye çalışıyoruz. Bu atölyenin bugün en kıymetli yanı yapay zeka destekli olması. Biz yapay zeka sayesinde arkadaşlarımıza kısa sürede bu fikri nasıl ürüne dönüştürebileceklerini de anlattık ve hepsi harika fikirlerle geldiler. Yani küçük bir fikir maratonu yapmış olduk burada. Bunun içinde HUB Antalya çok doğru bir yer. Çok güzel bir çalışma oldu" dedi.

HUB Antalya, benzer atölye ve eğitimlerle girişimci adaylarının yanında olmaya devam ediyor.

