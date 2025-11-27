ICRE 2025 Bartın'da: Eğitimde Dönüşümsel, Yenilikçi ve Kapsayıcı Yaklaşımlar

ICRE 2025, 27-29 Kasım 2025'te Bartın Üniversitesi'nde başladı. 23 ülkeden akademisyenler 230 sözlü bildiri sunacak; 26 ülkeden uzmanlar çevrim içi katılıyor.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 16:52
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 16:52
ICRE 2025 Bartın'da: Eğitimde Dönüşümsel, Yenilikçi ve Kapsayıcı Yaklaşımlar

ICRE 2025 Bartın'da Başladı

20. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi Bartın Üniversitesi’nde başladı. 2 gün sürecek kongreye 23 ülkeden akademisyenler toplamda 230 sözlü bildiri sunulacak.

Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Derneği (ULEAD) tarafından düzenlenen Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (ICRE 2025) bu yıl 27-29 Kasım 2025 tarihlerinde Bartın Üniversitesi (BARÜ) ev sahipliğinde Kutlubey Yerleşkesi İİBF-Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenleniyor. "Eğitimin Geleceğini Şekillendirmede Dönüşümsel Yenilikçi ve Kapsayıcı Yaklaşımlar" temasıyla gerçekleştirilen kongreye İngiltere, Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Dubai, Gürcistan ve Özbekistan gibi 26 ülkeden eğitim alanının önemli isimleri çevrim içi bağlanarak katılacak.

Açılış Töreni ve Katılımcılar

Kongrenin ilk günü düzenlenen törenle başladı. Açılış törenine Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya'nın yanı sıra Ak Parti Erzurum Milletvekili ve TBMM Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Kâtibi Üyesi Mehmet Emin Öz, Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Derneği (ULEAD) Başkanı Dinçay Köksal ve Türkiye'nin farklı bölgelerinden akademisyenler katıldı.

Rektör Akkaya açılış konuşmasında şunları söyledi:

"Bu tema, aslında hepimizin ortak sorumluluğunu ve akademik yolculuğumuzun yönünü ifade ediyor: Daha kapsayıcı, daha yenilikçi ve geleceği şekillendirecek bir eğitim anlayışı geliştirmek. Kongrede 2 gün boyunca Çevre Eğitiminden Eğitim Psikolojisine, Yapay Zekâ Eğitiminden Sağlık Eğitimine kadar 48 farklı konuda bilimsel araştırmalar, uygulamalar ve çalıştaylar gerçekleştireceğiz. Ayrıca birazdan İngiltere, Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Dubai, Gürcistan ve Özbekistan'dan eğitim alanının önemli isimleri çevrim içi olarak bağlanarak aramızda bulunacak ve bizlere önemli bilgiler verecek. Kongrede paylaşılacak bilimsel araştırmalar, ortaya koyulacak yeni bakış açıları; eğitimin geleceğini yeniden düşünmemize, geliştirmemize ve şekillendirmemize büyük katkı sağlayacak. Kongremiz sonrasında sunulan bildiriler, tam metin bildiri kitabında yayımlanarak bilim dünyasında kalıcı bir iz bırakacak"

Konuşmaların ardından mini konser düzenlendi. Prof. Dr. Akkaya ve Başkan Köksal, desteği nedeniyle Milletvekili Öz'e plaket, konser veren sanatçılara ise teşekkür belgesi verdi.

20. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ'NDE BAŞLADI. 2 GÜN SÜRECEK...

20. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ'NDE BAŞLADI. 2 GÜN SÜRECEK OLAN KONGREYE 23 ÜLKEDEN AKADEMİSYENLER TOPLAMDA 230 SÖZLÜ BİLDİRİ SUNULACAK.

20. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ'NDE BAŞLADI. 2 GÜN SÜRECEK...

İLGİLİ HABERLER

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
SUBÜ Kalite Koordinatörlüğü BİDR Hazırlıklarını Eğitimle Güçlendirdi
2
ICRE 2025 Bartın'da: Eğitimde Dönüşümsel, Yenilikçi ve Kapsayıcı Yaklaşımlar
3
Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden Lise Öğrencilerine Teknoloji ve Sınav Kaygısı Semineri
4
Hakkari’ye 13 Bilgisayarlı 'Şehit Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz' Bilişim Sınıfı Açıldı
5
Anadolu Üniversitesi'nde Kadına Yönelik Şiddet Eğitimi — Farkındalık ve Önleme
6
Kırşehir'de 'Askıda Kantin' Projesiyle Öğrencilere Destek
7
Muğla İtfaiyesi AFAD Hafif Seviye Akreditasyonunu Tamamladı

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?