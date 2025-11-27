ICRE 2025 Bartın'da: Eğitimde Dönüşümsel, Yenilikçi ve Kapsayıcı Yaklaşımlar

ICRE 2025 Bartın'da Başladı

20. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi Bartın Üniversitesi’nde başladı. 2 gün sürecek kongreye 23 ülkeden akademisyenler toplamda 230 sözlü bildiri sunulacak.

Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Derneği (ULEAD) tarafından düzenlenen Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (ICRE 2025) bu yıl 27-29 Kasım 2025 tarihlerinde Bartın Üniversitesi (BARÜ) ev sahipliğinde Kutlubey Yerleşkesi İİBF-Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenleniyor. "Eğitimin Geleceğini Şekillendirmede Dönüşümsel Yenilikçi ve Kapsayıcı Yaklaşımlar" temasıyla gerçekleştirilen kongreye İngiltere, Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Dubai, Gürcistan ve Özbekistan gibi 26 ülkeden eğitim alanının önemli isimleri çevrim içi bağlanarak katılacak.

Açılış Töreni ve Katılımcılar

Kongrenin ilk günü düzenlenen törenle başladı. Açılış törenine Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya'nın yanı sıra Ak Parti Erzurum Milletvekili ve TBMM Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Kâtibi Üyesi Mehmet Emin Öz, Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Derneği (ULEAD) Başkanı Dinçay Köksal ve Türkiye'nin farklı bölgelerinden akademisyenler katıldı.

Rektör Akkaya açılış konuşmasında şunları söyledi:

"Bu tema, aslında hepimizin ortak sorumluluğunu ve akademik yolculuğumuzun yönünü ifade ediyor: Daha kapsayıcı, daha yenilikçi ve geleceği şekillendirecek bir eğitim anlayışı geliştirmek. Kongrede 2 gün boyunca Çevre Eğitiminden Eğitim Psikolojisine, Yapay Zekâ Eğitiminden Sağlık Eğitimine kadar 48 farklı konuda bilimsel araştırmalar, uygulamalar ve çalıştaylar gerçekleştireceğiz. Ayrıca birazdan İngiltere, Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Dubai, Gürcistan ve Özbekistan'dan eğitim alanının önemli isimleri çevrim içi olarak bağlanarak aramızda bulunacak ve bizlere önemli bilgiler verecek. Kongrede paylaşılacak bilimsel araştırmalar, ortaya koyulacak yeni bakış açıları; eğitimin geleceğini yeniden düşünmemize, geliştirmemize ve şekillendirmemize büyük katkı sağlayacak. Kongremiz sonrasında sunulan bildiriler, tam metin bildiri kitabında yayımlanarak bilim dünyasında kalıcı bir iz bırakacak"

Konuşmaların ardından mini konser düzenlendi. Prof. Dr. Akkaya ve Başkan Köksal, desteği nedeniyle Milletvekili Öz'e plaket, konser veren sanatçılara ise teşekkür belgesi verdi.

