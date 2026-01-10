İnönü Üniversitesi'nde 10 Ocak Paneli: Medya ve Yapay Zeka

İnönü Üniversitesi'nde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Paneli: Medya ve Yapay Zeka

Panel ve katılımcılar

Malatya İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle düzenlediği panelde medya-yapay zeka ilişkisi kapsamlı biçimde ele alındı.

Panel, Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Abdulvahap Munyar, Prof.Dr. Nurettin Güz, Gazeteci Yazar Mete Belovacıklı, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yatkın, Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner, yerel medya temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Yerel basının rolü

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan panelin moderatörlüğünü yapan Prof. Dr. Ahmet Yatkın, yerel basının toplumsal açıdan önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Yerel basın, ulusalı bilgi ile besler. Ulusal basının kaynağıdır. Yörenin en önemli toplumsal iletişim kurumudur. Millî mücadeleden buyana Anadolu basını toplumda umutsuzluğa karşı mücadele etmiştir. Gazetecin silahı sözü, kılıcı kalemidir. O söz ve kılıç hakikatin izini sürme, mazlumun sesini duyurma ve doğru bilgiyi toplumla buluşturmak için kullanılmalıdır. Gazeteci barış ve demokrasinin umududur". Prof. Dr. Yatkın, Malatya’da tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Yapay zekânın haberciliğe etkisi

Gazeteci-yazar Mete Belovacıklı yapay zekânın haber üretim süreçlerindeki rolüne dikkat çekti ve uyarılarda bulundu: "Yapay zekâ insan zekâsı gerektiren görevleri kendi kendine yapıyor. İçerik oluşturmayı otomatikleştiriyor. Kullanıcı davranışlarını tahmin edip buna yönelik atılması gereken adımları belirliyor. Bizim yerimize haber yapıp sunabilir. Aynı zamanda bunu nasıl pazarlayacağını, kullanıcıya nasıl ulaştıracağını da biliyor. Yapay zekaya artık bir konut vermek yeterli olabiliyor. Sizin yeriniz makale yazabiliyor. Önümüzdeki dönemde komutlarda farklılaşmamız lazım. Şimdiden hangi konutların hangi önceliklerle sorulması için şimdiden kurslar başladı. Aslında yapay zeka aynılaşmayı değil sizin kullanımınıza göre farklılaşmayı sağlar".

Teknolojinin epistemolojik ve etik boyutları

Prof. Dr. Nurettin Güz "Yapay Zekânın Epistemolojik ve Etik Sınırları" başlıklı sunumunda teknolojinin hızla geliştiğine işaret etti. Güz, "Medya, bilim teknolojiyi yakından takip eden ilk alan olmuştur. Çünkü temelinde hız vardır. Bu alandaki gelişmeleri takip etmeye ihtiyacımız var. Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla beraber medya içerikleriyle daha çok ilgilenir olduk. Dünyada 5.6 milyar insan aktif olarak sosyal medya kullanıyor. Sosyal medya herkese açık bir alan. Dolayısıyla küresel boyutundan dolayı hassasiyet son derece önemli. Teknoloji geliştikçe bazı mesleklerin ortadan ileride kalkacağı konuşuluyor ama iletişim mesleğinin kalkacağına dair bir öngörü yok. Ama geleneksel medya daralacak. İletişim mesleği ile ilgili yeni fırsatlar ortaya çıkacak. Örneğin sosyal medya danışmanlığı." diye konuştu. Güz, yapay zekâ ile üretilen içeriklerin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

TGC Başkanı'ndan çeşitlilik vurgusu

Abdulvahap Munyar ise 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün önemine değinerek Türkiye'deki basın özgürlüğü, düşük ücretler ve sansür sorunlarına dikkat çekti ve uyardı: "Geleneksel medya daralıyor. Medyanın tek elde toplanması doğru değil. Çeşitlilik olmazsa yayınların inandırıcılığı da kalmaz".

Kapanış

Panel, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

MALATYA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ’NİN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ NEDENİYLE DÜZENLEDİĞİ PANELDE MEDYA-YAPAY ZEKA İLİŞKİSİ ELE ALINDI.