Kastamonu Üniversitesi'ne TÜBİTAK Desteği: Grafen Oksit Tabanlı Kompozit ve Kemosensör Projesi

Kastamonu Üniversitesi'nin Grafen Oksit Projesi TÜBİTAK Desteği Aldı

Kastamonu Üniversitesi akademisyenlerinden Öğretim Görevlisi Dr. Merve Zurnacı tarafından hazırlanan proje, TÜBİTAK 1002-Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Proje, grafen oksit ile modifiye edilmiş yeni kompozit yapıların sentezi ve bu yapıların kemosensör özelliklerinin detaylı incelenmesini hedefliyor.

Proje Detayları

Projenin tam adı: Grafen Oksit Modifiyeli Yeni Kompozit Yapıların Geliştirilmesi ve Kemosensör Özelliklerinin İncelenmesi. Çalışma süresi 12 ay olarak planlandı. Projede Prof. Dr. Mahmut Gür danışman olarak yer alırken, bir lisans öğrencisi bursiyer olarak projede görev alacak.

Hedef ve Beklenen Katkılar

Proje kapsamında geliştirilecek yenilikçi grafen oksit tabanlı kompozit malzemelerle, yüksek hassasiyet ve seçicilikte çalışan kemosensörler tasarlanması amaçlanıyor. Bu çalışmaların sensör teknolojileri ve ileri malzeme geliştirme alanlarında önemli bilimsel katkılar sunması bekleniyor.

Rektörün Değerlendirmesi

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, konuyla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Akademisyenlerimizin özgün ve yenilikçi projelerle bilim dünyasına katkı sunması, Üniversitemizin araştırma odaklı vizyonunun somut bir göstergesidir. TÜBİTAK 1002 kapsamında desteklenen bu proje, hem genç araştırmacıları teşvik etmekte hem de Üniversitemizin bilimsel görünürlüğüne katkı sağlamaktadır. Projede yer alan akademisyenlerimizi tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum".

