Muğla'da Çocuklara Geri Dönüşüm Bilinci: Okullarda Uygulamalı Eğitim

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Emin Eller Gündüz Bakımevi'nden başlayarak Gölcük Ortaokulu'nda uygulamalı eğitim ve atık potalarıyla çocuklara geri dönüşüm bilinci kazandırıyor.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 13:13
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 13:13
Muğla'da çocuklara geri dönüşüm bilinci kazanılıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, çocuklara geri dönüşüm bilinci kazandırmak ve atıkların ayrıştırılmasını öğretmek amacıyla yürüttüğü farkındalık çalışmalarını sürdürüyor. Etkinlikler, Emin Eller Gündüz Bakımevi'ndeki başlangıcın ardından okullara taşındı.

Bu kapsamda Büyükşehir ekipleri Gölcük Ortaokulu'nda öğrencilerle buluştu. Etkinlikte geri dönüşüm ve atık ayrıştırma konulu eğitici içerikler sunuldu; hazırlanan atık potaları ile uygulamalı çalışmalar yapıldı ve kalıcı bilinç oluşturmak amacıyla okula atık potaları bırakıldı.

Ayrıca Muğla Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezi'nde üretilen tohumlar ve saksı fideleri öğrencilere hediye edilerek, çevreyi koruma ve yeşillendirmenin önemi vurgulandı.

İlk uygulaması Menteşe Gölcük Ortaokulu'nda gerçekleştirilen çalışmanın, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordinasyon içinde il genelindeki okullarda yaygınlaştırılması planlanıyor.

Öğrenciler ne dedi?

Elif Sena Yavuz (7. sınıf): "Sıfır atık bizim için bir proje değil, bir duruş, bir yaşam tarzıdır. Okulumuzdaki atıkları sanata çeviriyoruz, bilimde kullanıyoruz. Etkinliklerimizde mutlaka sıfır atığa yer veriyoruz. Muğla Valiliği’ne ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne de bu etkinlik için çok teşekkür ediyorum."

Halil Tozlu (8. sınıf): "Biz tüm atıkları çöp olarak değil geri dönüşüm olarak görüyoruz ve ona göre hareket ediyoruz."

Yetkililerden mesaj

Ahmet Aras, Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı, etkinlikle ilgili olarak çevre bilincinin küçük yaşlarda kazanılmasının önemine dikkat çekti: "Sıfır atık ve geri dönüşüm anlayışını çocuklarımıza ne kadar erken yaşta kazandırırsak, geleceğimizi de o kadar güçlü şekilde korumuş oluruz. Büyükşehir Belediyesi olarak çevreye duyarlı, doğayla barışık nesiller yetişmesi için eğitimden üretime kadar her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

