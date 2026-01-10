Ülkü Ocakları'ndan Bayındır Kızılkeçili İlkokulu'na Eğitim Desteği

Ülkü Ocakları İzmir'in "Eğitime Destek Seferberliği" kapsamında Bayındır Kızılkeçili İlkokulu'nun altyapı ve eğitim ihtiyaçları yenilendi.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 13:50
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 13:50
Ülkü Ocakları'ndan Bayındır Kızılkeçili İlkokulu'na Eğitim Desteği

Ülkü Ocakları'ndan Bayındır Kızılkeçili İlkokulu'na eğitim desteği

Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanlığı tarafından yürütülen "Eğitime Destek Seferberliği" kapsamındaki yedinci okul çalışması, Bayındır'daki Kızılkeçili İlkokulunda başarıyla tamamlandı. Çalışmayla okulun fiziki altyapısı ve eğitim ortamı baştan sona yenilenerek öğrencilerin daha sağlıklı, güvenli ve nitelikli şartlarda eğitim alması hedeflendi.

Yapılan çalışmalar

Okul binasının dış cephesinde sıva ve boya işleri gerçekleştirildi; üç derslik ve idareci odasının tavan ve duvarları yenilendi. Sınıf ve okul aydınlatmaları ile anahtar-priz sistemleri elden geçirildi.

Okula eğitici oyun setleri, kömür sobası, spor malzemeleri, kırtasiye malzemeleri ve okuma kitapları kazandırıldı. Ayrıca Ülkü Ocakları Uzaktan Eğitim Merkezi (ÜOUZEM) ve ODAK eğitim destekleri öğrencilerle buluşturuldu. Atatürk büstü verniklenip "Ne Mutlu Türküm Diyene" tabelası yenilenerek okulun milli ve manevi değerleri güçlendirildi.

Başkanın değerlendirmesi

Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Burak Kılıç, çalışmaya ilişkin yaptığı açıklamada eğitimin bir milletin yalnızca bugünü değil, istikbali olduğunu vurguladı. Kılıç, "Ülkü Ocakları olarak çıktığımız bu yolda; imkânı sınırlı olan köy okullarımızda okuyan evlatlarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmamayı temel bir görev kabul ediyoruz. Bayındır Kızılkeçili İlkokulu’nda hayata geçirdiğimiz bu çalışma, gönüllülük ruhuyla hareket eden teşkilatımızın samimi gayretinin bir sonucudur. Bir mesajla bize ulaşan öğretmenimizin talebine kayıtsız kalmadan, ihtiyaç duyulan her alanda çözüm üretmekten onur duyuyoruz. Türk milletinin geleceği olan çocuklarımız için attığımız her adım, bizim için bir sorumluluk değil; bir vefa borcudur" ifadelerini kullandı.

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

