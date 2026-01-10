Datça'da 53 Bin Metrelik Yol Ağı Yenileniyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça’da 300 milyon TL’lik yatırımla 53 bin metrelik yol ağını yeniliyor; altyapı, zemin iyileştirme ve asfalt çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 13:19
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 13:19
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça ilçesinde ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla başlattığı 300 milyon TL değerindeki yol yatırım çalışmalarını sürdürüyor. Proje, toplam 53 bin metre uzunluğundaki yol ağını kapsıyor ve ilçede ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesini hedefliyor.

İl genelinde güvenli, konforlu ve sürdürülebilir ulaşım vizyonu doğrultusunda planlanan çalışmalar kapsamında 7 bin metrelik yağmursuyu altyapı imalatları, zemin iyileştirme, sıcak asfalt kaplama ve kaldırım düzenlemeleri eş zamanlı yürütülüyor. Ekipler, yol yapım programı doğrultusunda önceliği Datça Çevre Yolu'ndaki yağmursuyu altyapısı imalatına verdi.

Çalışma takvimi ve uygulama alanları şu şekilde ilerliyor:

- Datça Merkezde 15 bin metrelik muhtelif yollarda, Datça Belediyesi ile yapılan protokol kapsamında sıcak asfalt çalışmaları yürütülüyor.

- Kazım Yılmaz Caddesi'nde 4 bin 500 metre sıcak asfalt imalatı gerçekleştiriliyor.

- Müzreki Sokak (543. Sokak) için 500 metrelik yağmursuyu altyapısı, zemin iyileştirme ve sıcak asfalt imalatı planlandı ve uygulamalar sürüyor.

- Reşadiye-Mesudiye yol ayrımında 8 bin metre zemin iyileştirme ve sıcak asfalt çalışmaları yapılacak.

- Mesudiye-Palamutbükü yolunda 14 bin metrelik zemin iyileştirme ve sathi kaplama uygulamaları yürütülecek.

- Yaka-Yazıköy Yolu'nda 5 bin metre zemin iyileştirme ve sathi kaplama çalışmaları planlandı.

Projede öngörülen 7 bin metrelik yağmursuyu imalatlarının şu ana kadar 1.500 metrelik bölümü tamamlandı. Ayrıca toplam 53 bin metrelik asfalt çalışmaları kapsamında 5 bin metrelik yol sıcak asfaltla kaplanarak vatandaşların kullanımına sunuldu.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın değerlendirmesi

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Datça’da yürütülen yol yatırımlarının bütüncül bir planlama anlayışıyla hayata geçirildiğini vurguladı. Başkan Aras çalışmalarla ilgili olarak Datça’nın kapsamlı ve uzun vadeli planlama gerektirdiğini belirtti ve Büyükşehir Belediyesi olarak yol yatırımlarını kalıcı ve sürdürülebilir bir anlayışla gerçekleştirdiklerini aktardı.

Aras, hedefin ilçede ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirerek vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek ve Datça’nın uzun vadeli ulaşım altyapısını güçlendirmek olduğunu söyledi.

Muğla genelindeki yol yatırımlarına ilişkin bilgi veren Başkan Aras, 2025 yılında 2 milyar 86 milyon TL’lik yol yatırımıyla 180 bin metre yeni yol yapımı ve 440 bin metre yol bakım-onarım çalışmasının tamamlandığını; 2026 yılında ise 4 milyar 150 milyon TL’lik bütçeyle 521 bin metrenin üzerinde yol çalışmasını hayata geçirmeyi planladıklarını ifade etti. Bu yatırımlarla Datça başta olmak üzere Muğla’nın tüm ilçelerinde ulaşım altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

